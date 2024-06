Vo vojenskom priestore v ČR explodovala munícia, na mieste sú zranení

Řešíme vážnou nehodu ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá, kde vybuchla zatím blíže neurčená munice. Na místě jsou bohužel zranění. Snažíme se poskytnout co nejrychlejší pomoc, zasahuje vrtulník záchranné služby. Událost řeší Vojenská policie. — Armáda ČR (@ArmadaCR) June 17, 2024

Praha 17. júna (TASR) - V českom vojenskom výcvikovom priestore Libavá neďaleko Olomouca explodovala munícia. Na mieste sú zranení, zasahuje aj vrtuľník. Na sociálnej sieti X to v pondelok potvrdila Armáda ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.," napísala armáda s tým, že udalosťou sa zaoberá vojenská polícia.Vojenský výcvikový priestor Libavá so správnym strediskom v meste Libavá vznikol v roku 1946, a to na základe rozhodnutia vtedajšej vlády. Po zákonných úpravách bol v roku 1950 zriadený vojenský obvod Libavá, na ktorého území sa nachádzal spomínaný výcvikový priestor.