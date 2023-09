Voči KĽDR je potrebná jednotná reakcia, zhodli sa Fiala a Han Tok-su

Praha 12. septembra (TASR) - Predseda českej vlády Petr Fiala a juhokórejský premiér Han Tok-su vyjadrili vážne znepokojenie nad pokračujúcimi provokáciami zo strany Severnej Kórey a tiež nad predlžovaním vojny na Ukrajine a zhoršovaním humanitárnej situácie. Po ich utorkovom rokovaní v Prahe to vyhlásil Han, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Obe krajiny vyjadrili vážne znepokojenie nad pokračujúcimi provokáciami zo strany Severnej Kórey a zhodli sa na tom, že zo strany medzinárodného spoločenstva je potrebná rázna jednotná reakcia," povedal Han Tok-su. Dohodli sa tiež, že budú spolupracovať na dosiahnutí úplnej denuklearizácie Severnej Kórey.



Znepokojenie vyjadrili aj nad predlžovaním vojny na Ukrajine a zhoršovaním humanitárnej situácie. "Dohodli sme sa, že sa aktívne zapojíme do úsilia medzinárodného spoločenstva o ukončenie konfliktu, nastolenie mieru a do povojnovej obnovy," dodal juhokórejský premiér.



Predseda českej vlády vyzdvihol, že Kórejská republika patrí medzi najvýznamnejších mimoeurópskych partnerov Česka. "Juhokórejské firmy patria medzi najväčších investorov v ČR a hrajú dôležitú rolu aj preto, že do Česka prinášajú najmodernejšie technológie," vysvetlil Fiala. Pripomenul, že Južná Kórea je lídrom v oblasti polovodičov, umelej inteligencie či robotiky, a práve na tieto oblasti sa chce ČR v budúcnosti zamerať.



Z konkrétnych tém pripomenul možnú výstavbu takzvanej gigafactory v ČR, kde by sa vyrábali batérie do elektromobilov. Uvítal záujem kórejských firiem investovať do ich výroby a celkovo do elektromobilov v Česku, privítal ich účasť v tendri na dostavbu jadrovej elektrárne v Dukovanoch a tiež záujem podieľať sa na výstavbe vysokorýchlostných železničných tratí.



Rokovanie podľa neho ukázalo, že Česko a Južná Kórea zdieľajú spoločné hodnoty a pohľad na to, čo sa deje v medzinárodnom spoločenstve. "Naše vynikajúce ekonomické vzťahy (...) sú založené aj na tom, že zdieľame spoločné hodnoty demokracie, slobody a trhového hospodárstva," povedal Fiala.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)