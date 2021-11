Českým nemocniciam opäť pomôžu vojaci

Praha 14. novembra (TASR) - Štyridsať vojakov bude od pondelka 15. novembra pomáhať v piatich nemocniciach a jednom domove pre seniorov v Olomouckom a Zlínskom kraji v ČR. O týždeň neskôr nastúpia štyria vojaci do nemocnicu v Uherskom Hradišti. Informoval o tom v nedeľu spravodajský server Novinky.cz.



Po osem vojakov bude pomáhať v mestách Vsetín a Valašské Meziříčí v Zlínskom kraji. Ďalší príslušníci armády nastúpia do nemocníc v Prostějove, Šternberku a v Přerove a do domova pre seniorov v obci Komárov v Olomouckom kraji.



Vojaci budú pomáhať s polohovaním pacientov, s hygienou, pri odbere stravy a takisto aj pri upratovaní, prípadne s prevádzkou recepcie. Títo vojaci majú zdravotnícke vzdelanie, píšu Novinky.cz.



V nemocnice vo Vsetíne prítomnosť vojakov podľa Noviniek.cz vítajú z dôvodu prudkého nárastu počtu pacientov. Z týchto dôvodov musia v nemocnici meniť organizáciu lôžkovej starostlivosti.