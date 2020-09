Voliči s COVID-19 v ČR začali odovzdávať hlasy vo voľbách

Praha 30. septembra (TASR) - V Českej republike sa v stredu začalo predčasné hlasovanie v krajských a senátnych voľbách, ktoré budú v riadnom termíne prebiehať v piatok a sobotu. V priebehu stredy môžu odovzdať hlasy voliči nakazení novým druhom koronavírusu alebo občania v nariadenej karanténe, ktorí môžu hlasovať z áut na drive-in stanovištiach.



Informoval o tom server Novinky.cz, podľa ktorého bol záujem voličov v prvých hodinách len veľmi malý; z mnohých miest hlásili iba niekoľko voličov za hodinu.



Armáda vybudovala drive-in stanovištia v každom zo 78 volebných okresov, v Prahe sú dve. Svoje volebné právo môže využiť približne 16.000 občanov, ktorí sú aktuálne v ČR v nariadenej karanténe pre ochorenie COVID-19 alebo podozrenie z nákazy, uviedol server iDNES.cz.



Stanovištia sú otvorené od 07.00 do 15.00 h. Občania, ktorí túto možnosť nemôžu využiť, môžu požiadať, aby ich doma navštívili členovia špeciálnej volebnej komisie. Takýchto komisií bolo vytvorených 176.



Pri hlasovaní na drive-in stanovištiach je potrebné predložiť občiansky preukaz a potvrdenie o nariadenej karanténe od lekára alebo i hygienika. Volebné komisie sú zložené z úradníkov a príslušníkov armády v špeciálnych ochranných odevoch.



Hlasy sa v rámci "koronavírusových" volieb odovzdávajú priamo z auta do prenosných urien. Na bezpečnosť pri stanovištiach dohliadajú policajné hliadky.



Hlasovanie v riadnom termíne bude prebiehať v piatok od 14.00 do 22.00 h a v sobotu od 08.00 do 14.00 h. Voliči rozhodujú o poslancoch zastupiteľstiev 13 krajov a o obsadení tretiny kresiel v Senáte.