Český súd rozhodol o odvolaní žalobcu v kauze Farmy Čapí hnízdo

Praha 14. septembra (TASR) - Vrchný súd v Prahe vo štvrtok na neverejnom zasadnutí rozhodol o odvolaní štátneho zástupcu Jaroslava Šarocha proti rozhodnutiu prvostupňového súdu v kauze Farmy Čapí hnízdo (FČH). Podľa stanice ČT24 z procesného postupu vyplýva, že odvolací súd zrejme prípad vrátil na opätovné konanie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Keďže štvrtkové pojednávanie Vrchného súdu bolo neverejné, rozhodnutie senátu súd nezverejnil. Hovorkyňa súdu Kateřina Kolářová spravodajkyni TASR uviedla, že ho najprv musia doručiť stranám sporu.



"Na neverejnom zasadnutí odvolací senát rozhodol uznesením, ktoré bude teraz písomne vyhotovené a následne rozoslané procesným stranám prostredníctvom súdu I. stupňa - Mestského súdu v Prahe," spresnila Kolářová. Vzhľadom na zložitosť prípadu, ktorého spis má viac než 36.000 strán, sa podľa nej nedá písomné vyhotovenie rozhodnutia očakávať skôr než o mesiac.



"Keďže rozhodnutie vo veci dosiaľ nebolo vyhotovené ani doručené a procesné strany sa s ním teda nemali možnosť zoznámiť, nebude Vrchný súd v Prahe výsledok pojednávania komentovať," dodala hovorkyňa. Na túto zásadu podľa nej súd dbá vo všetkých prípadoch nehľadiac na ich mediálnu sledovanosť.



Mestský súd v Prahe v kauze začiatkom roka oslobodil českého expremiéra Andreja Babiša a bývalú manažérku Agrofertu Janu Nagyovú. Proti tomuto rozsudku sa v apríli odvolal žalobca Šaroch.



Podľa obžaloby Nagyová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra Farmy Čapí hnízdo. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Babiš preto údajne na prelome rokov 2007 a 2008 zaistil vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previedol na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Tieto prevody akcií boli podľa štátneho zástupcu účelové s cieľom získať dotáciu, na ktorú by inak firma nemala nárok.



Prvostupňový rozsudok však konštatoval, že sa jednoznačne preukázalo, že nešlo o účelový krok. Podľa predsedu súdneho senátu Jana Šotta to dokazujú svedectvá, ktoré tvrdia, že Nagyová sa začala dotáciou zaoberať až po prevode spoločnosti. Proti tomu sa však odvolal žalobca Jaroslav Šaroch, ktorý Vrchnému súdu navrhol, aby rozsudok zrušil a prípad vrátil Mestskému súdu. Ten by mal podľa neho pri svojom rozhodovaní zohľadniť dôkazy, ktoré predtým pominul.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)