Všetky pandemické ukazovatele v Česku sa zlepšujú

Praha 17. apríla (TASR) - V Česku pribudlo v piatok ďalších 3206 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je o 1613 menej než pred týždňom. Vyplýva to z údajov, ktoré v sobotu zverejnilo ministerstvo zdravotníctva ČR, informoval server iDNES.cz.



Hospitalizovaných bolo k sobotňajšiemu ránu 4421 ľudí, o 230 menej ako deň predtým a o 1515 menej ako pred týždňom. Vo vážnom stave je 971 pacientov, o 46 menej ako vo štvrtok. V súvislosti s koronavírusom pribudlo najmenej 27 úmrtí. Menej ako 100 úmrtí registrujú úrady od 10. apríla.



Tzv. reprodukčné číslo, udávajúce rýchlosť šírenia vírusu, sa mierne znížilo z hodnoty 0,84 na 0,81. Ak je reprodukčné číslo vyššie ako jedna, epidémia sa zrýchľuje.



V ČR od začiatku pandémie potvrdili 1.600.341 prípadov nákazy koronavírusom a 28.396 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. O spomaľovaní pandémie svedčí aj skutočnosť, že zatiaľ čo posledných 100.000 nakazených pribudlo za 22 dní, predtým to bolo za 11 dní.



Vakcínou proti novému koronavírusu zaočkovali v piatok podľa predbežných údajov 64.643 ľudí. Vo štvrtok to bolo rekordných 70.651 ľudí. Predbežné informácie uvádzali 68.286 zaočkovaných, kompletné údaje však rezort zdravotníctva zverejňuje s denným odstupom, pripomína iDNES.cz.



V Česku podali od začiatku očkovania 2.442.985 dávok vakcín a 847.356 ľudí už má za sebou kompletnú vakcináciu.