ČR vydala do USA gruzínskeho zločinca

Praha 21. februára (TASR) - Česko v stredu vydalo do Spojených štátov Gruzínca Polada Omarova, v USA je podozrivý z viacerých trestných činov. V stredu to uviedlo české ministerstvo spravodlivosti. Podľa servera Novinky.cz je Omarov podozrivý aj zo zosnovania nájomnej vraždy iránskej novinárky v New Yorku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Dnes došlo k realizácii vydania Polada Omarova do Spojených štátov amerických, keď bol v ranných hodinách odovzdaný americkej eskorte na Letisku Václava Havla v Prahe," potvrdilo ministerstvo. Jeho vydanie povolil ešte v júli 2023 šéf rezortu Pavel Blažek. Omarov sa proti rozhodnutiu bránil a podal sťažnosť na Ústavný súd, ktorý ju však odmietol.



"Vzhľadom na to, že menovaný už vyčerpal všetky právne prostriedky, ktorými sa bránil proti realizácii svojho vydania do Spojených štátov amerických, mohlo dôjsť k jeho realizácii," vysvetlil rezort spravodlivosti.



Česká polícia Omarova zatkla začiatkom minulého roka v Prahe na základe medzinárodného zatykača, ktorý naňho vydal newyorský súd. V USA je obvinený z nájomnej vraždy, sprisahania za účelom prania špinavých peňazí a ďalšej závažnej trestnej činnosti.



Podľa servera Novinky.cz ho v Spojených štátoch vinia aj z podielu na príprave nakoniec neuskutočnenej vraždy americkej novinárky iránskeho pôvodu a kritičky režimu v Iráne Masíh Alínežádovej. Podľa obžaloby bol spojkou medzi organizátorom vraždy z Iránu a vykonávateľom z USA, za čo zinkasoval 30.000 amerických dolárov. Novinárka mala byť zastrelená útočnou puškou. Všimla si však podozrivý pohyb okolo svojho domu v New Yorku a včas unikla, pripomenul server.



Podľa polície možno Omarova označiť za takzvaného "vora v zakone". Ide o elitnú skupinu zločincov v ruskojazyčnom podsvetí.