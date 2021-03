ČR vydala do USA Ukrajincov podozrivých z kybernetických zločinov

Praha 6. marca (TASR) - Česká republika vydala začiatkom tohto mesiaca do Spojených štátov na trestné stíhanie dvoch Ukrajincov podozrivých z kybernetickej trestnej činnosti a z legalizácie výnosov z tejto činnosti, informoval v sobotu spravodajský server iDNES.cz.



Podľa vyšetrovateľov boli títo Ukrajinci súčasťou organizovanej skupiny pôsobiacej v mnohých krajinách sveta. Teraz sú už obaja v USA, kde ich čaká súd. Môže im vymerať až 20 rokov väzenia, približuje iDNES.cz



Na začiatku marca sa tak podľa hovorcu Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslava Ibeheja zúročila trojročná intenzívna práca kriminalistov a IT špecialistov sekcie kybernetickej kriminality. Tí túto ozbrojenú skupinu identifikovali v spolupráci so zvláštnymi agentmi FBI.



V prípade dvoch osôb bolo lokalizované ich miesto pobytu v ČR. Išlo o dvoch občanov Ukrajiny. Vo februári ich podľa Ibeheja zadržali príslušníci útvaru rýchleho nasadenia českej polície. Spôsobená škoda predstavuje okolo pol milióna dolárov.



"Využívali najmodernejšie nástroje kyberzločinu, ako sú šifrovaná komunikácia, platby v kryptomenách, založenie bankového účtu v českých bankových domoch pod vymyslenou identitou, šifrované zariadenia, virtuálne privátne siete, darknet a ďalšie anonymizačné metódy, aby čo najviac sťažili svoje odhalenie zo strany orgánov činných v trestnom konaní," popísal hovorca, citovaný serverom iDNES.cz