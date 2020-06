ČR: Vyhostenie diplomatov je podľa Ruska vykonštruovanou provokáciou

Praha 5. júna (TASR) - Ruské veľvyslanectvo hodnotí krok českej vlády, ktorá vyhostila dvoch jeho zamestnancov v súvislosti s tzv. ricínovou kauzou, ako nepriateľský. Informoval o tom v piatok spravodajský server iDNES.cz.



"Ide o vykonštruovanú provokáciu. Tento nepriateľský krok, ktorý bol od začiatku založený na nepodloženom obviňovaní v médiách, svedčí o nezáujme Prahy normalizovať rusko-české vzťahy, ktoré v poslednom čase degradovali, a to nie našou vinou. Sme hlboko rozčarovaní z takéhoto prístupu českých partnerov," uvádza sa v stanovisku ruskej ambasády v Prahe.



Vyhostenými diplomatmi sú podľa zistení českého Deník N Andrej Končakov a Igor Rybakov, ktorí sú oficiálne zamestnancami ruskej štátnej agentúry Rossotrudničestvo (Federálna agentúra pre Spoločenstvo nezávislých štátov, krajanov žijúcich v zahraničí a pre medzinárodnú humanitárnu spoluprácu).



Vyhostiť dvoch ruských diplomatov sa Česká republika rozhodla v reakcii na vyšetrovanie úniku informácie o tom, že do na jej územie prišiel agent ruských tajných služieb s jedom ricín, ktorého bezpečnostné úrady vyhodnotili ako riziko pre pražského primátora Zdeňka Hřiba, starostu Prahy 6 Ondřeja Kolářa a starostu mestskej časti Řeporyje Pavla Novotného. Tieto informácie, ktoré českým tajným službám posunul jeden zo zamestnancov ruského veľvyslanectva, však boli vymyslené, čo podľa Babiša poškodilo česko-ruské vzťahy a bezdôvodne zaťažilo bezpečnostné zložky.



"Z informácií, ktoré som dostal od Bezpečnostnej informačnej služby (BIS), jednoznačne vyplýva, že celá kauza vznikla v dôsledku vnútorného boja medzi pracovníkmi zastupiteľského úradu Ruskej federácie v Prahe, keď jeden z nich cielene poslal našej BIS vymyslenú informáciu o plánovanom útoku na českých politikov," povedal Babiš.



Aféra prepukla po tom, čo týždenník Respekt napísal, že podľa informácií českých tajných služieb do Prahy pricestoval ruský agent, ktorý plánuje otráviť troch českých politikov ako odplatu za podporu krokov, ktoré nahnevali Moskvu - vrátane odstránenia sochy sovietskeho maršala Ivana Koneva z jedného z pražských námestí. Zmienená trojica českých politikov a ich rodiny odvtedy majú policajnú ochranu.



Krok kabinetu pražský primátor Zdeněk Hríb privítal. "Toto rozhodnutie považujem za správne. Z môjho pohľadu je v Prahe ruských diplomatov aj tak viac než dosť. Ďakujem za profesionálnu prácu BIS a Polícii ČR v posledných týždňoch," povedal serveru Novinky.cz.