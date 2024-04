Česi potvrdili, že za útokom vo Vrběticiach stojí ruská tajná služba

Praha 29. apríla (TASR) - Vyšetrovanie českej Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) potvrdilo, že za útokom na muničné sklady vo Vrběticiach pred ôsmimi rokmi bola ruská vojenská tajná služba GRU. Oznámila to česká Bezpečnostná informačná služba (BIS), píše TASR.



Prvý sklad vo Vrběticiach vybuchol v októbri, druhý v decembri 2014. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia. Sklady si prenajímala ostravská firma Imex Group.



"NCOZ odviedla špičkovú prácu na veľmi zložitom prípade a ukázala, že dôstojníci ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU vykonali na našom území odporný útok, ktorý si vyžiadal životy dvoch nevinných českých občanov a spôsobil miliardové škody na majetku," uviedol riaditeľ BIS Michala Koudelka.



Podľa jeho slov je zásadné, že sa potvrdili informácie získané BIS v spolupráci s českou políciou.



"Rusko vykonalo na našom území akt štátneho terorizmu... Možno to nie je úplné prekvapenie, no je to dôkaz toho, že Rusko proti nám dlhodobo vedie hybridnú vojnu a nemyslí to s nami dobre," reagoval premiér ČR Petr Fiala vo videoodkaze zverejnenom na sociálnej sieti.