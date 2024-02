ČR vyslala na Ukrajinu 30-člennú podnikateľskú misiu

Praha 19. februára (TASR) - Česko minulý týždeň vyslalo na Ukrajinu 30-člennú podnikateľskú delegáciu. Zástupcovia priemyslu z oblasti energetiky, zdravotníctva a infraštruktúry rokovali s najvyššími predstaviteľmi ukrajinskej vlády a regiónov o konkrétnych projektoch. Boli vôbec prvou delegáciou, ktorá prišla vyjednávať do mesta Kryvyj Rih, vzdialeného niekoľko desiatok kilometrov od frontovej línie. TASR o tom informovalo české ministerstvo zahraničných vecí.



Na podnikateľských fórach v Kyjeve, Dnipre a Kryvom Rihu sa český tím stretol s viac než 300 ukrajinskými partnermi. Delegáciu viedol splnomocnenec českej vlády pre rekonštrukciu Ukrajiny Tomáš Kopečný. "Nadväzujeme na dlhodobý plán českej vlády držať patronát nad obnovou Dnepropetrovskej oblasti. Je to najvýznamnejšia hospodárska a priemyselná oblasť Ukrajiny. A ČR je zase najviac priemyselná krajina EÚ," vysvetlil Kopečný, prečo misia cielila na východ Ukrajiny. Štruktúra ekonomík oboch krajín je podľa neho veľmi podobná.



Český veľvyslanec na Ukrajine Radek Pech zdôraznil, že hoci pomoc ČR mieri do mnohých regiónov Ukrajiny, Dnepropetrovská oblasť má pre nich výnimočné postavenie. "Práve tam plánujeme organizovať v prvom polroku tohto roka každý mesiac sektorovo zamerané podnikateľské a expertné misie," dodal Pech. Podľa Kopečného jeho tím z Ukrajiny priviezol konkrétne projekty a návrhy na riešenia najdôležitejších potrieb ich partnerov.



Rezort diplomacie vyzdvihol, že česká rozvojová a humanitárna pomoc cieli aj na obnovu a vybavenie ukrajinských nemocníc. "Táto pomoc spočíva v dodávkach ako českého zdravotníckeho vybavenia, tak v priamej podpore ukrajinských zdravotníckych zariadení, v čom budeme pokračovať aj naďalej," doplnil Pech.



Splnomocnenec českej vlády pre rekonštrukciu Ukrajiny do nej od vypuknutia ruskej invázie s podnikateľmi cestoval už po tretíkrát, pričom išlo o dosiaľ najpočetnejšiu misiu. Cestu spoluorganizovala česká Hospodárska komora a Zväz priemyslu ČR.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)