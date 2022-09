Kandidát do českého Senátu Vystrčil lákal koncertom za slušnosť

Praha 30. septembra (TASR) - Vrcholom kampane Miloša Vystrčila (ODS) pred druhým kolom senátnych volieb v Česku sa vo štvrtok v Jihlave stal koncert s názvom "Volíme slušnosť". Na diaľku mu podporu vyjadrili aj speváčka Marta Kubišová či bývalý premiér a predseda hornej komory parlamentu Petr Pithart.



V rovnakom čase, len o pár stoviek metrov ďalej, sa konala akcia hnutia ANO na podporu Vystrčilovej protikandidátky v druhom kole senátnych volieb Jany Nagyovej, ktorú prišiel podporiť šéf tohto hnutia Andrej Babiš, informujú Novinky.cz.



Kubišová na Vystrčilovej akcii predniesla zdravicu zo záznamu. Vyzvala, aby ľudia v piatok a v sobotu volili slušnosť. "Skutočne, ak je niekto noblesný a slušný, tak je to pán Miloš Vystrčil," povedala. Speváčka na akciu nemohla prísť osobne, pretože je ešte v rekonvalescencii.



"Jedna pani kandiduje do Senátu a omylom povedala niečo, čo si len myslela - že získa imunitu," povedal Pithart, narážajúc na nedávne vyjadrenie Nagyovej pre Českú televíziu. Vystrčila označil za "rytiera". Pithart tiež hovoril zo záznamu.



Babiš a jeho niekdajšia poradkyňa Nagyová (predtým Mayerová) stoja teraz pred súdom v prípade týkajúcom sa dotácií na stavbu kongresového areálu Čapí hnízdo.



Vystrčil, od februára 2020 predseda Senátu parlamentu Českej republiky, sa na začiatku akcie poďakoval všetkým, ktorí sa zapojili do tejto politickej súťaže.



Druhé kolo senátnych volieb sa začne v piatok, výsledky budú známe v sobotu. V senátnom obvode 52 Jihlava, ktorého súčasťou sú aj niektoré obce Juhočeského kraja, kandidovalo pôvodne šesť ľudí.



Do druhého kola postúpil so ziskom 45,6 percenta hlasov Vystrčil, ktorý je spoločným kandidátom strán ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Nagyová získala 30,6 percenta hlasov.