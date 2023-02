ČR vyzvala Rusko,aby sa urýchlene vrátilo k napĺňaniu dohody New START

Praha 22. februára (TASR) - Česko odsúdilo rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina ustúpiť od zmluvy New START (Dohoda o znížení počtu strategických zbraní) a vyzvalo Rusko, aby sa urýchlene vrátilo k jej napĺňaniu. V stredu to na sociálnej sieti Twitter uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Zmluva New START podpísaná v Prahe v roku 2010 má zásluhu na posilnení transparentnosti, budovaní dôvery v jadrovej oblasti a znížení počtu jadrových zbraní," uviedol český rezort diplomacie.



Moskva tvrdí, že aj napriek rozhodnutiu ustúpiť od dohody, bude naďalej dodržiavať limity na počet jadrových hlavíc.



Rozhodnutie odstúpiť od Novej dohody START oznámil v utorok ruský prezident Vladimir Putin počas príhovoru o stave krajiny. Ide o poslednú platnú dohodu o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA — dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami.



Dohodu podpísali v roku 2010 v Prahe vtedajší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev. Obe krajiny sa v nej zaviazali, že nebudú mať viac ako 1550 jadrových hlavíc a maximálne 700 ich nosičov, teda rakiet a bombardérov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)