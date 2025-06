ČR z Izraela evakuuje 70 Čechov, všetci sa na palubu nedostali

Praha/Tel Aviv 16. júna (TASR) - Českým evakuačným letom v pondelok odletí z egyptského Šarm aš-Šajchu do Prahy približne 70 Čechov, ktorí sa chceli z Izraela pre súčasnú situáciu vrátiť. Aktuálne sú na ceste z Tel Avivu na egyptské letisko. Niekoľko českých občanov tiež využilo ponuku SR a cestovať budú slovenským vládnym špeciálom z Jordánska do Bratislavy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe stanice ČT24.



„Dopravu sme zorganizovali tak, aby ľudia cestovali z Tel Avivu v ranných hodinách po tom, čo sa znížilo riziko, že by cestovali počas raketového útoku. Tie boli predovšetkým v nočných hodinách. Takže autobus odišiel asi o 7:30 h,“ povedal zástupca českej veľvyslankyne v Izraeli Cyril Bumbálek.



O tom, že Česko vyšle do oblasti vlastný repatriačný let, informovalo ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu. Záujemcov bolo podľa údajov z nedeľného večera viac než 80. Prednosť dostali rodiny s malými deťmi, starší ľudia a tí, ktorí boli v Izraeli krátkodobo.



Všetci, ktorí sa chcú dostať späť do ČR, však túto možnosť podľa českého rezortu diplomacie mať budú. Nie je vylúčené, že krajina vypraví ďalší repatriačný let, i keď v tejto chvíli to neplánuje. Podľa ministerstva však dobre funguje spolupráca s inými európskymi štátmi, ktoré môžu ponúknuť voľné miesta vo svojich lietadlách aj Čechom.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)