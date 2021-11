Za likvidáciu výbuchov vo Vrběticiach dostalo vyznamenanie 130 ľudí

Praha 2. novembra (TASR) - Udelenie vyznamenaní 130 českým policajtom, hasičom, záchranárom a vojakom vo Vlachoviciach v okrese Zlín dalo oficiálnu bodku za likvidáciou výbuchov muničných skladov v obci Vrbětice z roku 2014.



Išlo o najväčšie, najdrahšie a najdlhšie bezpečnostné opatrenia v dejinách Česka. Čo sa však ešte ani zďaleka neskončilo, je vyšetrovanie príčin týchto explózií, informovala v pondelok stanica ČT24.



Likvidácia následkov explózií vo Vrběticiach trvala šesť rokov. Nepretržité nasadenie tisícok ľudí stálo približne miliardu korún (39 miliónov eur). "Hranica medzi životom, úrazom a mimoriadnou udalosťou bola mnohokrát veľmi tenká. K žiadnej mimoriadnej udalosti počas celej doby ale nedošlo," uviedol veliteľ zásahu a riaditeľ zlínskej krajskej polície Jaromír Tkadleček.



Vyšetrovanie výbuchov trvá už sedem rokov. Zvrat nastal v tomto roku v apríli. Český premiér Andrej Babiš oznámil, že orgány činné v trestnom konaní podozrievajú pracovníkov ruskej vojenskej spravodajskej služby, že v muničných skladoch umiestnili nástražné zariadenie, ktoré iniciovalo explóziu. Česko od Ruska požaduje náhradu škôd a súčinnosť pri vyšetrovaní.



Prípad Vrbětice sa začal 16. októbra 2014. Najväčšie nebezpečenstvo čakalo 6. decembra toho istého roku pyrotechnikov, ktorí išli vyslobodiť delostrelecký granát - keby prepadol do skladu s tonami výbušnín, následky by boli katastrofálne.



Pre ľudí z okolia vrbětických skladov by sa tento dlhý príbeh mal skončiť v priebehu budúceho roka, a to vyplatením odškodného za dlhodobé zníženie kvality ich životov.