Za nedeľu pribudlo v Česku zhruba 1820 nakazených

Praha 25. októbra (TASR) – V Českej republike pribudlo za nedeľu približne 1820 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o tisíc viac než pred týždňom. Pre Český rozhlas to v pondelok uviedol riaditeľ Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky Ladislav Dušek.



Rastie aj počet hospitalizovaných, avšak tých v ťažkom stave výrazne nepribúda – v celej krajine ich je menej než 140.



Epidemická situácia sa podľa Duška vyvíja ešte o niečo horšie, ako predpokladali rizikové scenáre spred dvoch mesiacov.



„Vývoj je asi o sedem dní rýchlejší a jednoznačne ideme podľa pomerne dosť rizikového scenára. Trvať to bude minimálne ďalších desať dní," doplnil Dušek, ktorý očakáva denné prírastky novonakazených na úrovni viac než 5000.



V pondelok zasadal aj ústredný krízový štáb. Posledné zasadnutie mal 6. októbra a podľa plánu se mal zísť zase až 3. novembra, avšak pre rast počtu nakazených ho zvolali o viac než týždeň skôr, vyplýva z článku na spravodajskom serveri Novinky.cz.



Od pondelka začali v Česku platiť prísnejšie opatrenia. Po novom bude treba nosiť respirátory vo všetkých vnútorných priestoroch vrátane pracovísk. Na pracovisku ich budú musieť nosiť všetci ľudia, ktorí nedodržia rozostup jedného a pol metra od kolegov.



Zamestnávateľ však bude môcť rozhodnúť o výnimke z opatrení v individuálnych prípadoch pri zvlášť náročných profesiách v zaťažujúcom prostredí.



Respirátory budú povinné tiež na všetkých vnútorných akciách bez ohľadu na počet účastníkov. Doteraz boli potrebné tam, kde bolo viac ako desať osôb.



Ďalšie zmeny v opatreniach prídu od 1. novembra. Personál reštaurácií bude musieť kontrolovať u hostí doklad o bezinfekčnosti. Nebude to musieť byť hneď pri vchode, stačí vo chvíli, keď sa hostia usadia.