Za omilostenú českú trojicu sa prihovoril aj bývalý prezident Poľska

Praha 23. novembra (TASR) - Prezident Miloš Zeman udelil milosť trom odsúdeným za nelegálne obchodovanie so psychotropným nápojom ayahuasca. Pri rozhodovaní o milosti prihliadol na odporúčania rôznych osobností, jednou bol aj bývalý prezident Poľska Aleksander Kwasniewsky. V stredu to uviedol hovorca českého prezidenta Jiří Ovčáček, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Prezident republiky prepáčil omilosteným manželom nevykonané zvyšky nepodmienečných trestov odňatia slobody, tresty vyhostenia z územia Českej republiky na dobu neurčitú a tresty prepadnutia veci," uviedol v stanovisku Ovčáček. Trest prepáčil aj tretiemu omilostenému, ktorý bol spoločníkom manželov Kordysovcov.



Zeman pri svojom rozhodnutí zobral do úvahy neprimeranú výšku trestov, ktorá podľa neho nezodpovedala miere spoločenskej nebezpečnosti skutkov.



Prihliadal aj na odporúčania rôznych osobností. Okrem poľského exprezidenta Kwasniewskeho sa za odsúdených prihovorila aj generálna konzulka Poľskej republiky, národný protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a ďalší.



Trojica bola odsúdená na osem rokov za trestné činy nedovolenej výroby a iného nakladania s omamnými a psychotropnými látkami a s jedmi. Do Česka dovážali nápoj ayahuasca, ktorý sa vyrába podľa receptu peruánskych šamanov. Často sa do nej pridávajú aj rastliny obsahujúce látku DMT, ktorí je v Česku nelegálna.



Podľa obžaloby sa na predaji nápoja manželia obohatili o viac než 11 miliónov českých korún (takmer pol milióna eur). Podnet k posúdeniu žiadosti o milosť predložil prezidentovi minister spravodlivosti Pavel Blažek.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)