Za štvrtok zaznamenali v Česku 6471 nových prípadov nákazy a 59 úmrtí

Praha 20. novembra (TASR) – V Česku za štvrtok zaznamenali 6471 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 59 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v piatok ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.



V porovnaní s minulým piatkom je to pokles o 1402 prípadov. Ide však aj o najvyšší počet za posledných šesť dní, píše portál Novinky.cz.



Česko v súčasnosti eviduje 95 501 aktívnych prípadov nákazy. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 379 380 osôb. Do štvrtka 18:05 bolo v nemocniciach hospitalizovaných 6555 pacientov.



Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 481 755 ľudí a 6874 zomrelo v dôsledku ochorenia COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. Údaje o úmrtiach však bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia.