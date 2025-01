ČR za vlaňajšiu vojenskú pomoc Ukrajine dostala z EÚ milióny eur

Praha 15. januára (TASR) - Česko za rok 2024 dostalo z fondu EÚ 372 miliónov korún (takmer 15 miliónov eur) ako kompenzáciu za svoju vojenskú pomoc Ukrajine. Od začiatku ruskej invázie je to už takmer 29 miliónov eur. V stredu to v tlačovej správe uviedlo české ministerstvo obrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Českej republike bolo ku koncu roka 2024 za dodávky materiálu vyplatených zvyšných 127 miliónov korún. Celkovo za rok 2024 ČR dostala 372 miliónov korún a ďalšie refundácie budú nasledovať opäť v tomto roku," avizoval rezort.



Za roky 2022 až 2023 Česko získalo 360 miliónov, celková doterajšia suma tak predstavuje viac než 730 miliónov korún (takmer 29 miliónov eur). Preplácanie by podľa ministerstva malo pokračovať minimálne do roku 2027.



"Podpora Ukrajiny pomocou dodávok vojenského materiálu predstavuje pre napadnutú krajinu vo vojne veľmi zásadnú pomoc. Musíme preto celkom určite pokračovať aj naďalej. Vítam, že EÚ vníma dôležitosť podpory a náklady refunduje," uviedla česká ministerka obrany Jana Černochová s tým, že Česko tak neoslabuje vlastnú obranyschopnosť, ale finančnú kompenzáciu môže použiť na nákup nového vojenského materiálu.



EÚ vojenské dodávky členských krajín Ukrajine čiastočne kompenzuje prostredníctvom Európskeho mierového nástroja EPF (European Peace Facility). Pôvodne bol zriadený na financovanie misií a operácií Únie a na stabilizáciu partnerských krajín EÚ, od roku 2022 je využívaný aj na uvedené refundácie, aby členské krajiny mohli naďalej investovať do modernizácie svojej obranyschopnosti.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)