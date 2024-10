ČR zablokovala vyhlásenie EÚ o prímerí medzi Izraelom a Hizballáhom

Brusel 2. októbra (TASR) - Pred raketovými útokmi Iránu na Izrael v utorok večer sa diplomati EÚ pokúsili vydať spoločné posolstvo vyzývajúce na okamžité prímerie medzi Izraelom a hnutím Hizballáh v Libanone. Zablokovala ho však Česká republika. Na stredajšiu správu týždenníka Politico upozornil spravodajca TASR v Bruseli.



Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ sa v utorok z iniciatívy šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella prostredníctvom videokonferencie zaoberali najnovšou eskaláciou napätia medzi Izraelom a hnutím Hizballáh.



Týždenník pripomenul, že vyhlásenia na úrovni ministrov zahraničných vecí musia byť jednomyseľné, k čomu v utorok večer nedošlo, keďže jeho znenie odmietla Česká republika. Následne Borrell vyhlásenie vydal sám na sociálnej sieti X. Tou istou cestou neskôr odsúdil aj iránske raketové útoky na Izrael.



Politico v tejto súvislosti cituje hovorcu českého ministerstva zahraničných vecí Daniela Drakea, podľa ktorého pripravovaná spoločná deklarácia diplomatov "jednostranne obmedzila právo Izraela na sebaobranu proti teroristom Hizballáhu, ktorí už mesiace ostreľujú civilistov v severnom Izraeli". Drake spresnil, že česká strana požadovala doplniť text spoločnej deklarácie o stiahnutie sa Hizballáhu z oblasti pri izraelských hraniciach.



Po iránskych raketových útokoch na Izrael sa očakáva ďalšie vystupňovanie napätia v tomto regióne. Politico upozornilo, že západné krajiny skúmajú možnosti, ako bezpečne evakuovať svojich občanov z Libanonu v prípade vypuknutia plnohodnotnej vojny.



Cyprus ako členský štát EÚ nachádzajúci sa najbližšie k tomuto dianiu, by sa podľa Politica mohol stať evakuačným centrom pre tých, ktorí budú chcieť alebo musieť opustiť Libanon. Prípravy na prijímanie evakuovaných ľudí na Cypre sa začali už v utorok neskoro večer, píše Politico.



Cyprus už podobnú skúsenosť má, keď v roku 2006 hostil približne 60.000 ľudí utekajúcich pred vojnou medzi Hizballáhom a Izraelom.



Týždenník s odvolaním sa na hovorcu francúzskej armády informoval, že francúzsky transportný vrtuľník dorazí do východného Stredomoria v najbližších dňoch. Britská vláda si už prenajala komerčný let pre svojich občanov v Libanone. Lietadlo odletí z Bejrútu v stredu. Minulý týždeň Británia oznámila vyslanie 700 vojakov na svoje základne na Cypre.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)