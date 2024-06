V Karlových Varoch sa začal medzinárodný filmový festival

Praha 28. júna (TASR) - V Karlových Varoch sa v piatok začal 58. ročník medzinárodného filmového festivalu (MFF KV), na ktorom sa predstavia približne dve stovky hraných a dokumentárnych filmov. Hoci filmy sa premietali už počas dňa, festival oficiálne otvorili galavečerom, počas ktorého si cenu prezidenta festivalu prevzal americký herec Viggo Mortensen. Portál Novinky.cz ceremoniál označil za veľkú poctu prezidentovi MFF KV Jiřímu Bartoškovi.



Počas slávnostného večera vo Veľkej sále hotelu Thermal sa totiž na plátne premietali fotografie z tridsaťročného pôsobenia na čele festivalu Bartošku, ako aj umeleckej riaditeľky Evy Zaoralovej, ktorá pred dvoma rokmi zomrela. Dopĺňali ich zábery z otváracích ceremoniálov minulých ročníkov a tiež snímky filmových hviezd, ktoré festival navštívili. Premiérovo bola uvedená aj tohoročná festivalová zvučka s americkým hercom a producentom Beniciom del Torom.



Vigga Mortensena nadšene vítali stovky fanúšikov už na červenom koberci pred Veľkou sálou, kde sa im podpisoval na fotografie aj figúrky Aragorna, postavy z trilógie Pán prsteňov, ktorá ho preslávila. Mortensen, ktorý prišiel do Karlových Varov už vo štvrtok so svojou priateľkou, španielskou herečkou Ariadnou Gilovou, sa po prevzatí ceny od Bartošku divákom prihovoril po česky.



"Dobrý večer. Je pre mňa veľká česť byť hosťom karlovarského festivalu," povedal. Otváracím filmom festivalu následne bola jeho snímka Až na koniec sveta. Tú Mortensen nielen režíroval, ale napísal aj scenár a zahral si v nej jednu z hlavných úloh.



Podľa magazínu Reflex "priamo zo zákopov" na Ukrajine dorazil na festival ukrajinský filmár Oleh Sencov, ktorý v Karlových Varoch uvedie svoj nový film Real. Na otvorení sa zúčastnil aj austrálsky oscarový herec Geoffrey Rush, ktorý do mesta taktiež prišiel už vo štvrtok.



K ďalším osobnostiam svetovej kinematografie, ktoré sa na festivale ešte očakávajú, patrí napríklad nemecký herec Daniel Brühl či britský herec Clive Owen. Obaja si taktiež prevezmú cenu prezidenta festivalu, rovnako ako aj český herec Ivan Trojan, ktorý ocenenie dostane v posledný deň festivalu. Ďalším významným hosťom bude americký režisér a producent Steven Soderbergh, ktorý je držiteľom Oscara za réžiu filmu Traffic - Nadvláda gangov z roku 2000. Na festivale uvedie svoje snímky o Franzovi Kafkovi.



Filmy na festivale súperia o ceny v dvoch súťažiach. Do tej hlavnej sú vybrané celovečerné snímky natočené v uplynulej sezóne, ktoré dosiaľ neboli uvedené v medzinárodnej súťaži na inom festivale. Okrem hlavnej súťaže je tretí rok súčasťou festivalu aj súťaž Proxima, ktorá dáva priestor modernej filmovej tvorbe z celého sveta.



Festival bude prebiehať do 6. júla. MFF KV je najväčší filmový festival v Česku a medzi filmármi je považovaný za najdôležitejšiu udalosť tohto druhu v strednej a východnej Európe.