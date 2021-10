V ČR sa začali voľby, ako prví môžu voliť ľudia v karanténe a izolácii

Praha 6. októbra (TASR) – Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky sa začali už v stredu. Ako prví môžu hlasovať ľudia, ktorí sa pre koronavírus nachádzajú v karanténe alebo izolácii. Tí môžu svoj hlas odovzdať priamo zo svojho auta na jednom z 82 stanovíšť, informoval spravodajský server iDNES.cz.



Ľudia, ktorí chcú takýto spôsob hlasovania využiť, musia na stanovište „prísť v dopravnom prostriedku, preukázať svoju totožnosť, ako aj skutočnosť, že sú v karanténe", vysvetlil šéf odboru volieb českého ministerstva vnútra Tomáš Jirovec.



Ľudí, ktorí sa však nachádzajú v samoizolácii, sa tento spôsob volieb netýka.



Koľko dospelých ľudí sa v Česku nachádza momentálne v karanténe a izolácii, nie je z oficiálnych štátnych štatistík jasné. Podľa údajov Českej správy sociálneho zabezpečenia a ministerstva zdravotníctva však v súčasnosti ochorením COVID-19 v Česku trpí 7900 ľudí a v karanténe je s elektronickým potvrdením o práceneschopnosti 2223 zamestnancov a živnostníkov, ktorí si platia nemocenské poistenie.



Podľa iDNES.cz však v stredu krátko pred 09.00 h hlasovacie stanovište na Letnej ulici v Prahe nikto nevyužil, otvorené však bude do 17.00 h.



Českí občania majú okrem toho v stredu poslednú možnosť vyzdvihnúť si na obecnom úrade hlasovací preukaz, ktorý im umožní voliť aj mimo miesta ich bydliska. Žiadosť o tento preukaz však bolo potrebné doručiť na úrad najneskôr minulý piatok.



Strany, ktoré sa na voľbách zúčastňujú, majú zase do 14:00 čas na to, aby z volieb prípadne stiahli niektorých svojich kandidátov. Rovnako tak môžu ešte aj samotní kandidáti odvolať svoju kandidatúru.