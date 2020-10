V Česku začali voľby tretiny Senátu a krajských zastupiteľstiev

Praha 2. októbra (TASR) - V Česku sa v piatok začali voľby tretiny Senátu a poslancov krajských zastupiteľstiev. Hlasovanie v riadnom termíne bude prebiehať v piatok od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14.00. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24.





Česi volia poslancov do 13 krajských zastupiteľstiev, v 27 obvodoch rozhodujú v prvom kole volieb o tretine členov Senátu, hornej komory parlamentu.



Pre pandémiu koronavírusu museli byť prijaté viaceré bezpečnostné opatrenia. Vstup do volebnej miestnosti bude povolený len s rúškom a voliči budú tiež musieť dodržiavať nariadené fyzické odstupy. Ak si volič vo volebnej miestnosti odmietne nasadiť rúško, komisia mu nemôže zabrániť odovzdať hlas, hrozí mu však začatie priestupkového konania.



Ministerstvo vnútra ČR odhadlo, že tohtoročné krajské a senátne voľby sa pre nákup ochranných pomôcok mohli predražiť až o 100 miliónov korún. Úrady museli totiž zabezpečiť dodatočnú ochranu pre 13 000 členov komisií, ako aj zaistiť náhradníkov. Všetci z nich museli podpísať vyhlásenie, že nie sú pozitívni na koronavírus a že im nebola nariadená domáca izolácia.



Už v stredu začalo predčasné hlasovanie v krajských a senátnych voľbách. Svoje hlasy mohli odovzdať voliči nakazení novým druhom koronavírusu alebo občania v nariadenej karanténe, ktorí tak mali možnosť urobiť z áut na drive-in stanovištiach.