V Česku začalo očkovanie, medzi prvými boli Babiš a vojnová veteránka

Praha 27. decembra (TASR) – V Českej republike a väčšine ďalších krajín Európskej únie sa v nedeľu ráno začalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Medzi prvými dostali vakcínu v pražskej Ústrednej vojenskej nemocnici premiér Andrej Babiš a Emília Řepíková, vojnová veteránka a priama účastníčka bojov na Dukle, informovala spravodajská televízia ČT24.



Babiš v tejto súvislosti povedal, že Česko má za sebou najhorší rok vo svojej novodobej histórii a vakcína predstavuje nádej, že sa vrátime do normálneho života.



ČR má podľa neho objednaných celkom 15,9 milióna vakcín pre 8,95 milióna ľudí. Očkovanie potrvá pravdepodobne deväť mesiacov. Po zdravotníkoch, dôchodcoch a rizikových skupinách obyvateľstva prídu bežní záujemcovia o očkovanie na rad zrejme koncom marca, uviedol Babiš.



Česko podľa neho dostane v decembri a januári 355 000 dávok očkovacej látky. Štát nechce mať zásoby, ale očkovať hneď, ako vakcíny bude mať.



V ČR za sobotu zaznamenali 3024 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to o niečo menej ako pred týždňom (3397), vzhľadom na vianočné sviatky a víkendový sa však vykonalo iba 8337 testov. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v nedeľu ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.



Česko v súčasnosti eviduje 93 714 aktívnych prípadov nákazy. Od začiatku pandémie sa tam nakazilo 670 599 ľudí a počet úmrtí stúpol k nedeľňajšej 08:00 o 53 na 11 044. Hospitalizovaných je 4226 pacientov, z toho je 637 vo vážnom stave.



Index rizika protiepidemického systému PES, podľa ktorého sa majú riadiť opatrenia proti chorobe COVID-19, v nedeľu klesol z najvyššieho, piateho stupňa na štvrtý. Hodnota indexu sa znížila zo sobotňajších 76 bodov na 71 bodov zo 100, píše Deník N.



Česká republika prešla v nedeľu na najvyšší, piaty stupeň svojho protiepidemického systému PES. Opatrenia, ktoré budú platiť zatiaľ do 10. januára, znamenajú zastavenie prevádzky lyžiarskych vlekov, zákaz nočného vychádzania od 21:00 do 05:00 vrátane 31. decembra, či uzavretie väčšiny obchodov.