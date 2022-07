Začína sa 56. ročník karlovarského filmového festivalu

Karlove Vary 1. júla (TASR) - V Karlových Varoch sa v piatok začína najväčší filmový festival v Česku. Lesk mu dodávajú zahraničné hviezdy ako Geoffrey Rush, Liev Schreiber alebo Benicio del Toro. Z domácej scény čestné ocenenie prijme herec Boleslav Polívka.



TASR správu prevzala od Českej televízie.



Počas 56. ročníka tohto festivalu budú premietnuté desiatky titulov; podujatie zakončí 9. júla odovzdanie Krištáľového glóbusu režisérovi najlepšieho filmu.



V súťažiach sú si aj tento rok rovnocennými konkurentmi hrané a dokumentárne filmy. Do výberu sa dostali tiež tituly českých tvorcov.



V hlavnej súťaži má česká kinematografia dvoch zástupcov. Krištáľový glóbus môže dostať režisérka a scenáristka Beata Parkanová za "Slovo" a Tomasz Winski za "Hranice lásky".



Zaujať porotu sa v najsledovanejšej kategórii pokúsia aj počiny z Japonska, Francúzska, Grécka či Španielska.



Hneď niekoľko českých titulov sa dostalo do novej súťaže Proxima, ktorá nadväzuje na sekciu Na východ od Západu.



To, že neodídu naprázdno, už majú isté laureáti čestných ocenení. Tí sú zároveň očakávanými hosťami tohto ročníka - austrálsky herec Geoffrey Rush, jeho americký kolega Benicio del Toro a zástupca českej kinematografie Boleslav Polívka.



Festival na počesť ocenených – a obvykle aj podľa ich výberu – premietne niekoľko snímok z ich filmografie. Festivaloví diváci si tak pripomenú tituly Kráľova reč (2010), Traffic – Nadvláda gangov (2000) či Zapomenuté světlo (1996).



Medzinárodný filmový festival Karlove Vary (KVIFF) ani tento rok neopustí zvyk uviesť ďalší digitálne reštaurovaný film zo zlatého fondu. Tentokrát voľba padla na Žert (1968). Adaptáciu románu Milana Kunderu nakrútil režisér Jaromil Jireš.



Prvý ročník KVIFF sa konal v roku 1946; je druhou najstaršou filmovou prehliadkou v Európe. V hlavnej súťaži sa udeľuje ocenenie za najlepší film, réžiu, mužský herecký výkon a ženský herecký výkon, ako aj zvláštna cena poroty.