Zadržali muža, ktorý v Českých Budějoviciach zajal rukojemníčku

České Budějovice 30. júna (TASR) - Polícia v Českých Budějoviciach zadržala muža, ktorý v stredu v miestnej trafike zajal ženu ako rukojemníčku a ohrozoval ju na živote. Zranenú ženu sa kriminalistom podarilo zachrániť, uvádza na svojej webstránke portál Novinky.cz.



Zásahová jednotka vnikla do predajne na námestí Přemysla Otakara II. pred 16.00 h po zhruba 50 minútach vyjednávania a policajti následne so ženou vybehli von, priblížil hovorca juhočeskej polície Milan Bajcura.



„S pomocou zásahových výbušiek sme páchateľa zneškodnili a zadržali. Žena utrpela zranenia a záchranári ju odviezli do nemocnice. Páchateľ nie je zranený a bol odvezený na výsluch," uviedol Bajcura s tým, že nikto ďalší sa v obchode nenachádzal.



Okolo priestoru policajti postavili mobilnú stenu, bolo počuť niekoľko výstrelov alebo rán. Motív útočníka zatiaľ nie je známy. Polícia zatiaľ nezverejnila o prípade ďalšie podrobnosti.