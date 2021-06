Zahraničné médiá sa venujú Zemanovmu výroku o transrodových osobách

Praha 30. júna (TASR) – Aj v zahraničných médiách vzbudilo v uplynulých dňoch pozornosť nedeľňajšie vyjadrenie českého prezidenta Miloša Zemana v relácii stanice CNN Prima News.



Na margo kontroverzného zákona schváleného maďarským parlamentom, zakazujúceho šírenie informácií o homosexualite medzi maloletými, Zeman vyhlásil, že transrodoví ľudia sú mu „bytostne odporní", uviedol na svojej stránke Český rozhlas.



Zemanovmu výroku na adresu transrodovej komunity sa venoval napríklad spravodajský web stanice BBC. Českú hlavu štátu opísal ako rozdeľujúcu postavu, ktorá vo svojich výrokoch používa silné slová. BBC pripomenula, ako Zeman v minulosti obhajoval postoj Ruska k Ukrajine, alebo bol proti sankciám voči Moskve, čím rozhneval mnohých Čechov i západných spojencov.



BBC tiež konštatovala, že Česko je v rámci bývalého východného bloku jednou z najliberálnejších krajín, hoci sa niekoľko predstaviteľov tamojšej politickej scény uchyľuje k čoraz netolerantnejšej rétorike.



„Populistický líder obhajoval Orbánov maďarský anti LGBT+ zákon zakazujúci zobrazovanie homosexuality a zmeny pohlavia v obsahu pre maloletých," popísal Zemanov nedeľný výstup web Politico.



Televízia CNN upozornila, že vyjadrenie českého prezidenta prišlo v čase, keď niekoľkými mestami Českej republiky prechádzal tzv. pride - festival hrdosti komunity LGBT+.



Pozornosti CNN neunikla ani správa organizácie ILGA-Europe. Táto advokátska skupina zaoberajúca sa právami komunity LGBT+ na európskej úrovni varovala pred nasledovaním vývoja situácie v Poľsku a Maďarsku.



Spravodajská televízna stanica Euronews pripomenula, že zatiaľ, čo sa viac ako polovica členských krajín EÚ minulý týždeň postavila proti kontroverznému maďarskému zákonu, z českej strany odmietavá reakcia neprišla.



Prezidenta Zemana označujú zahraničné médiá ako proruského. Upozornili aj na jeho spochybňovanie úlohy agentov ruskej tajnej služby GRU v kauze Vrbětice.



"Zeman, ktorý získal svoj druhý a posledný päťročný mandát v roku 2018, je dlhodobo rozdeľujúcou postavou. Pri migračnej kríze v Európe hlásal, že prijatie moslimských utečencov do Česka prinesie do desaťmiliónovej krajiny terorizmus a právo šaría," napísala tlačová agentúra Bloomberg.



Vyjadrenia Zemana ku komunite LGBT+ toto médium spája so situáciou vo východnom krídle Európskej únie, respektíve s nárastom provokatívnych poznámok tamojších politických lídrov voči sexuálnym menšinám.



Britská spravodajská televízia Sky News v súvislosti so Zemanovým nedeľným rozhovorom pripomenula, že hoci je prezidentova výkonná moc limitovaná, jeho výroky ovplyvnili verejnú diskusiu. Stanica tiež upozornila na náklonnosť českej hlavy štátu k Rusku a Číne, ako aj na jeho kritiku migrácie.