Zahraničným študentom v ČR neuznali očkovanie

Praha 25. septembra (TASR) - Niektorí zahraniční študenti sa v Česku nechávajú opätovne očkovať proti koronavírusu, keďže ČR im vakcináciu z ich domovskej krajiny neuznáva, hoci ide o rovnakú očkovaciu látku. Informoval o tom v sobotu spravodajský portál Novinky.cz s odvolaním sa na rektorku Mendelovej univerzity v Brne Danušu Nerudovú.



Ako približuje Nerudová, s ťažkosťami sa potýkajú najmä študenti z afrických krajín, Číny či Gruzínska. Keďže im v Česku odmietajú uznať očkovanie, ktoré absolvovali, musia sa v prípade, že bývajú na internáte - čo je spojené so získaním štipendia - na vlastné náklady pravidelne testovať. Pre mnohých z nich je takýto postup ale finančne náročný.



"Ak sa nebudú každý týždeň testovať, hrozí im vylúčenie z internátu a nám pokuta. Mnoho študentov túto absurdnú situáciu rieši tým, že sa nechajú znova očkovať i v Česku, takže niektorí majú už napríklad štyri dávky od Pfizeru," povedala Nerudová.



Podpredsedníčka Českej vakcinologickej spoločnosti Hana Cabrnochová varovala, že nechať si po kompletnom zaočkovaní aplikovať v krátkej dobe ďalšie dve dávky vakcíny od firiem Pfizer/BioNTech alebo Moderny je neoverené a riskantné. "Ak je to človek, ktorý má oslabenú imunitu, tak mu to zlepšenie imunity neprináša," uviedla. Keďže k podaniu štyroch dávok neexistujú nijaké dáta, otázne sú i možné reakcie a nežiaduce účinky, upozornila.



Keďže zdravotníci v očkovacích centrách nemajú mechanizmy, ako získať zo zahraničia potrebné informácie o vakcinácii cudzincov, môže dôjsť k zamlčaniu predošlého očkovania.



Novinky.cz pripomínajú, že podobný problém sa objavil začiatkom leta i v súvislosti s cudzincami očkovanými v USA. Medzičasom začalo Česko už tieto certifikáty uznávať a dokáže aj overiť ich platnosť, ako je to i v prípade členských štátov EÚ a ďalších spriatelených krajín. Rezort zdravotníctva okrem toho nadviazal spoluprácu s ďalšími 27 mimoeurópskymi štátmi v prípade vakcín schválených v EÚ. Dohody o uznávaní očkovania uzavrelo ČR napríklad s Brazíliou, Britániou, Ukrajinou, Srbskom, Tureckom, Arménskom či Severným Macedónskom, nie však s africkými krajinami.