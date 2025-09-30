< sekcia Zahraničie
ČR zakázala vstup do krajiny držiteľom ruských diplomatických pasov
ČR ešte v júli minulého roka prestala uznávať ruské nebiometrické pasy a pobyt držiteľov takýchto dokladov na svojom území považuje za nelegálny. K rovnakému kroku pristúpilo aj Dánsko a Estónsko.
Autor TASR
Praha 30. septembra (TASR) - Česká vláda na svojom utorkovom zasadnutí zakázala vstup do krajiny držiteľom ruských diplomatických a služobných pasov. Výnimku budú mať ruskí diplomati akreditovaní v ČR a diplomatickí predstavitelia prechádzajúci českým územím do krajín svojho pôsobenia. Vláda zároveň na sankčný zoznam umiestnila päť gruzínskych občanov, ktorí sú podľa českej diplomacie zodpovední za zásahy proti demonštrantom na protivládnych protestoch. TASR o tom informuje podľa televízie ČT24.
„Na môj návrh dnes vláda zakázala vstup do Česka ruským diplomatom a držiteľom služobných pasov, ktorí tu nemajú národnú akreditáciu od ČR. Opatrenia platia na medzinárodných letiskách,“ informoval na sociálnej sieti X minister zahraničných vecí Jan Lipavský. „Sabotážne operácie pribúdajú a nebudeme riskovať agentov pod diplomatickým krytím. Ideme príkladom ostatným krajinám a budem sa naďalej usilovať o čo najdôslednejšie opatrenia na úrovni celého schengenu. Česko ubránime,“ zdôraznil.
ČR ešte v júli minulého roka prestala uznávať ruské nebiometrické pasy a pobyt držiteľov takýchto dokladov na svojom území považuje za nelegálny. K rovnakému kroku pristúpilo aj Dánsko a Estónsko.
Okrem zákazu vstupu držiteľom ruských diplomatických pasov česká vláda rozhodla aj o zaradení piatich Gruzíncov na vnútroštátny sankčný zoznam. Doplnil ho námestník gruzínskeho ministra pre vnútorné záležitosti Aleksandre Darachvelidze, ktorý podľa českého rezortu diplomacie verejne obhajoval použitie sily a násilia zo strany gruzínskych bezpečnostných zložiek proti demonštrantom. Ďalšími sú sudcovia Kobu Čagunavu, Nino Galustašviliová, Micheil Džindžoliu a prokurátor Lašu Kotrikadze.
„Na môj návrh dnes vláda zakázala vstup do Česka ruským diplomatom a držiteľom služobných pasov, ktorí tu nemajú národnú akreditáciu od ČR. Opatrenia platia na medzinárodných letiskách,“ informoval na sociálnej sieti X minister zahraničných vecí Jan Lipavský. „Sabotážne operácie pribúdajú a nebudeme riskovať agentov pod diplomatickým krytím. Ideme príkladom ostatným krajinám a budem sa naďalej usilovať o čo najdôslednejšie opatrenia na úrovni celého schengenu. Česko ubránime,“ zdôraznil.
ČR ešte v júli minulého roka prestala uznávať ruské nebiometrické pasy a pobyt držiteľov takýchto dokladov na svojom území považuje za nelegálny. K rovnakému kroku pristúpilo aj Dánsko a Estónsko.
Okrem zákazu vstupu držiteľom ruských diplomatických pasov česká vláda rozhodla aj o zaradení piatich Gruzíncov na vnútroštátny sankčný zoznam. Doplnil ho námestník gruzínskeho ministra pre vnútorné záležitosti Aleksandre Darachvelidze, ktorý podľa českého rezortu diplomacie verejne obhajoval použitie sily a násilia zo strany gruzínskych bezpečnostných zložiek proti demonštrantom. Ďalšími sú sudcovia Kobu Čagunavu, Nino Galustašviliová, Micheil Džindžoliu a prokurátor Lašu Kotrikadze.