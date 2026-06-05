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Zamestnanci českého úradu vlády vyhlásili štrajk
Podľa Babiša sú protesty zbytočné.
Autor TASR
Praha 5. júna (TASR) - Desiatky pracovníkov Úradu vlády ČR združení v odboroch v piatok štrajkujú. Vyústil tým spor medzi nimi a vedením úradu, ktoré nedávno rozhodlo o presune ich agend na jednotlivé ministerstvá. Obávajú sa, že by sa týmto krokom mohol celý systém rozpadnúť a že už nebudú môcť pracovať tak nezávisle ako doteraz. Predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov (ČMKOS) Josef Středula podotkol, že je to prvýkrát v novodobej histórii Českej republiky, keď zamestnanci úradu vlády vyhlásili štrajk. Premiér Andrej Babiš reagoval, že je z toho sklamaný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Takmer 60 pracovníkov úradu štrajkuje z dôvodu presunu agendy ochrany ľudských práv, duševného zdravia či závislostí. Ide o expertov, ktorí sa jednotlivým oblastiam dlhodobo venujú. Odborová organizácia Straka varovala, že nejde len o organizačnú zmenu, ale o rozpad nadrezortných agend, pretože zmeny môžu viesť k oslabeniu odborného zázemia a odchodu expertov, ktorých bude ťažké nahradiť. Výsledkom bude podľa nich oslabenie štátnej služby.
„Je to najdramatickejší zásah do ľudskoprávnej agendy za posledných 30 rokov,“ vyhlásila bývalá splnomocnenkyňa vlády pre ľudské práva Monika Šimůnková. Keď k chystanému presunu dôjde, pracovníci by podľa jej slov naďalej nemohli svoju prácu vykonávať tak nezávisle od politikov ako doteraz.
Štrajkujúcich odborárov z úradu vládu prišiel podporiť aj predseda ČMKOS Středula, ktorý kroky úradu kritizoval. „Zamestnanci úradu vlády pristúpili prvýkrát v novodobej histórii k štrajku. Ako je to možné? Veď to je predsa tá výstavná sála, a to, čo nám ukazuje, ako sa máme v ČR správať. Podľa týchto vzorov máme postupovať. Takže nám úrad vlády odkazuje, že máme postupovať protizákonne?“ kládol si otázku Středula s odkazom na to, že úrad o zmenách so zamestnancami údajne nekomunikoval.
Vedúca úradu vlády Tünde Bartha sa s protestujúcimi odborníkmi vo štvrtok stretla, podľa nich to však nikam neviedlo, lebo len potvrdila zámer celý proces uskutočniť. Od zmeny si Bartha sľubuje väčšiu efektivitu práce a kritiku pracovníkov považuje za neopodstatnenú.
Podľa Babiša sú protesty zbytočné. „Mňa to mrzí, som z toho sklamaný, pretože si myslím, že každý vie, že ja adiktologické služby podporujem a podporoval som to aj v minulosti. Vznikol tu nejaký dojem, že presunom na ministerstvo zdravotníctva sa niečo zmení. Nezmení sa nič,“ reagoval na štrajk zo summitu v Čiernej Hore. Zmena podľa jeho slov jednotlivé témy, naopak, posilní.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Takmer 60 pracovníkov úradu štrajkuje z dôvodu presunu agendy ochrany ľudských práv, duševného zdravia či závislostí. Ide o expertov, ktorí sa jednotlivým oblastiam dlhodobo venujú. Odborová organizácia Straka varovala, že nejde len o organizačnú zmenu, ale o rozpad nadrezortných agend, pretože zmeny môžu viesť k oslabeniu odborného zázemia a odchodu expertov, ktorých bude ťažké nahradiť. Výsledkom bude podľa nich oslabenie štátnej služby.
„Je to najdramatickejší zásah do ľudskoprávnej agendy za posledných 30 rokov,“ vyhlásila bývalá splnomocnenkyňa vlády pre ľudské práva Monika Šimůnková. Keď k chystanému presunu dôjde, pracovníci by podľa jej slov naďalej nemohli svoju prácu vykonávať tak nezávisle od politikov ako doteraz.
Štrajkujúcich odborárov z úradu vládu prišiel podporiť aj predseda ČMKOS Středula, ktorý kroky úradu kritizoval. „Zamestnanci úradu vlády pristúpili prvýkrát v novodobej histórii k štrajku. Ako je to možné? Veď to je predsa tá výstavná sála, a to, čo nám ukazuje, ako sa máme v ČR správať. Podľa týchto vzorov máme postupovať. Takže nám úrad vlády odkazuje, že máme postupovať protizákonne?“ kládol si otázku Středula s odkazom na to, že úrad o zmenách so zamestnancami údajne nekomunikoval.
Vedúca úradu vlády Tünde Bartha sa s protestujúcimi odborníkmi vo štvrtok stretla, podľa nich to však nikam neviedlo, lebo len potvrdila zámer celý proces uskutočniť. Od zmeny si Bartha sľubuje väčšiu efektivitu práce a kritiku pracovníkov považuje za neopodstatnenú.
Podľa Babiša sú protesty zbytočné. „Mňa to mrzí, som z toho sklamaný, pretože si myslím, že každý vie, že ja adiktologické služby podporujem a podporoval som to aj v minulosti. Vznikol tu nejaký dojem, že presunom na ministerstvo zdravotníctva sa niečo zmení. Nezmení sa nič,“ reagoval na štrajk zo summitu v Čiernej Hore. Zmena podľa jeho slov jednotlivé témy, naopak, posilní.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)