Česko zaradí Holandsko a Španielsko medzi tmavočervené krajiny

Praha 23. júla (TASR) - Česko od pondelka 26. júla zaradí Holandsko, pevninské Španielsko a španielske Baleárske ostrovy do svojho zoznamu krajín s veľmi vysokým rizikom nákazy koronavírusom, informovalo v piatok Ministerstvo zdravotníctva ČR na Twitteri. Podmienky pri návrate z týchto krajín sa skomplikujú, napísal spravodajský server Novinky.cz.



Holandsko, Španielsko a Baleárske ostrovy budú od pondelka medzi krajinami tmavočervenej kategórie. Ak sa turista vracia z tmavočervenej oblasti a nie je kompletne zaočkovaný, prípadne v období posledného pol roka neprekonal ochorenie COVID-19, musí pred návratom do ČR absolvovať PCR alebo antigénový test - v prípade, že na návrat použije hromadnú dopravu (lietadlo, vlak, autobus).



Tieto osoby musia po návrate do ČR takisto absolvovať PCR test, najskôr však na piaty deň (najneskôr v 14. deň) po návrate. Do tej doby musia zostať v karanténe, píše server Novinky.cz.



Rovnaké podmienky platia i pre cestujúcich vracajúcich sa z krajín s vysokým rizikom nákazy - označených červenou farbou. Do tohto zoznamu najnovšie patria i Grécko, Monako a Írsko. Okrem nich sa tam nachádzajú Andorra, Malta, Luxembursko, Portugalsko vrátane Azorských ostrovov a španielske Kanárske ostrovy.



České ministerstvo zdravotníctva z dôvodu šírenia mutácií vírusu neodporúča cestovať do krajín, kde je extrémne šírenie týchto mutácií (čierna kategória). Patria sem okrem iných i Brazília, India, Juhoafrická republika (JAR) či Rusko.



Holandsko, pevninské Španielsko a Baleárske ostrovy v piatok medzi krajiny s vysokým riziko šírenia vírusu zaradilo aj Nemecko, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na Inštitút Roberta Kocha (RKI). Nemecká vláda takéto rozhodnutie prijala na základe narastajúceho počtu prípadov v týchto krajinách.