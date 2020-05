ČR zasiahne silný vietor, v noci na utorok napadne na horách sneh

Praha 10. mája (TASR) - Väčšinu Českej republiky zasiahne v pondelok popoludní silný vietor, v nárazoch môže mať rýchlosť vyše 70 kilometrov za hodinu. V noci na utorok napadne na horách až desať centimetrov mokrého snehu. Vyplýva to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), informoval v nedeľu server Novinky.cz.



V pondelok popoludní sa začne od severozápadu ochladzovať, v noci na utorok môžu teploty klesať k nule. Podľa výstrahy bude v pondelok medzi 14.00 h a 23.00 h fúkať južný až juhovýchodný vietor miestami s nárazmi až 70 km/h, v búrkach môžu byť nárazy vetra silnejšie. Varovanie sa netýka Prahy, Karlovarského a Plzenského kraja.



Vietor môže poškodiť stromy a lesy, menšie škody môže spôsobiť na budovách, možné sú komplikácie v doprave. Meteorológovia odporúčajú zabezpečiť okná a dvere a voľne uložené predmety, dbať na zvýšenú opatrnosť vonku a pri riadení vozidiel. Na horách by ľudia mali obmedziť túry a nechodiť hlavne na hrebene.



Varovanie pred snehom platí od pondelňajších 23.00 h do utorkových 6.00 h. Prevažne mokrého snehu môže na horách napadnúť tri až desať centimetrov. Mohol by poškodiť stromy a elektrické vedenia, na vozovkách môže komplikovať dopravu. Na horách by ľudia mali dodržiavať pokyny horskej služby.