Česko zaznamenalo 3572 nových prípadov nákazy koronavírusom

Praha 1. decembra (TASR) - V Česku za pondelok zaznamenali 3572 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 61 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v utorok ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.



Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 8295. Údaje o dennom náraste úmrtí však bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia.



Česko v súčasnosti eviduje 63.396 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 523.298 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 451.607 osôb. Do pondelka 18.04 h bolo v nemocniciach hospitalizovaných 4504 pacientov, z toho 606 je vo vážnom stave, píše spravodajský server novinky cz.



Česká vláda na nedeľňajšom zasadnutí rozhodla, že od štvrtka 3. decembra krajina prejde v rámci svojho Protiepidemického systému (PES) zo štvrtého (červeného) na tretí (oranžový) z celkovo piatich stupňov.



S obmedzeniami počtu zákazníkov a návštevníkov sa budú môcť otvoriť obchody, služby i reštaurácie, no tiež múzeá či pamiatky. Zrušený bude zákaz nočného vychádzania i zákaz nedeľného predaja. Pre divadlá a kiná stále platí zákaz divákov, ten má byť zrušený až s prechodom na druhý stupeň PES.



Zvýšiť sa má maximálny možný počet osôb na hromadných akciách na desať vnútri a 50 vonku a platiť nebude ani zákaz konzumácie alkoholu na verejne prístupných miestach. Naopak, povinnosť nosiť rúška vo všetkých vnútorných priestoroch a vo vybraných verejných miestach zostáva.