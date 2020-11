ČR zaznamenala za pondelok 9241 nových prípadov nákazy koronavírusom

Praha 3. novembra (TASR) - V Českej republike potvrdili počas pondelka 9241 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 108 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v utorok ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.



V rovnaký deň pred týždňom (26. 10.) pribudlo 10.272 infikovaných.



V krajine evidujú 176.634 aktívnych prípadov a 170.608 osôb sa z ochorenia vyliečilo. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 350.896 ľudí a 3654 zomrelo v spojitosti s ochorením COVID-19. Hospitalizovaných je 7486 pacientov.



Poslanecká snemovňa českého parlamentu v piatok schválila predĺženie núdzového stavu o ďalšie tri týždne - do piatka 20. novembra. Núdzový stav bol v ČR pôvodne vyhlásený od 5. októbra do 3. novembra. Česká vláda ho chcela predĺžiť o 30 dní.