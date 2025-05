Zelenskyj sa v Prahe fotil s ukrajinskými upratovačkami, dojalo ich to

Praha 5. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok počas návštevy Česka venoval nielen oficiálnemu programu. V Poslaneckej snemovni českého parlamentu sa stretol s niekoľkými zamestnankyňami upratovacej služby z Ukrajiny, ktoré sa pri krátkom rozhovore s ním odfotili. TASR o tom píše podľa webu idnes.cz.



"Chceli vidieť svojho pána prezidenta. Čakali sme mimo schodiska a požiadali ma, aby som ich odfotil, pretože niekto z tímu Zelenského to umožnil. On si na nich urobil chvíľku a dievčatá boli veľmi dojaté. Proste krásny okamih," popísal mediálny poradca snemovne Daniel Moravec, ktorý ich odfotil.



Zelenskyj navštívil Prahu v prezidentskej funkcii už v roku 2023, teraz pricestoval aj s manželkou Olenou Zelenskou. Ukrajinská prvá dáma sa v pondelok zúčastnila na konferencii Global Healthcare Initiative for Ukraine (Globálna iniciatíva zdravotnej starostlivosti pre Ukrajinu), ktorá slúži ako platforma na posilnenie medzinárodnej spolupráce v zdravotníctve a záchranu ľudských životov. V nedeľu sa so Zelenskou stretol minister zdravotníctva Vlastimil Válek.



Zelenského v nedeľu prijal prezident Petr Pavel, v pondelok rokoval s premiérom Petrom Fialom, so šéfkou Poslaneckej snemovne ČR Markétou Pekarovou Adamovou a jej podpredsedami a stretne sa tiež s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom.



Zíde sa tiež so študentami, ukrajinskou komunitou v ČR a so zástupcami zbrojárskych firiem.