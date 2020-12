Zeman a Babiš napokon absolvujú novoročný obed len vo dvojici

Praha 28. decembra (TASR) – Tradičný obed českého premiéra Andreja Babiša s prezidentom ČR Milošom Zemanom sa 3. januára nakoniec uskutoční bez rodín oboch ústavných činiteľov.



„S pánom prezidentom sme sa dohodli, že sa stretneme len my dvaja. Aby sme dodržali tradíciu. A s rodinami sa zídeme až v lepších časoch," napísal v pondelok český premiér na sociálnej sieti Twitter.



Na tradičnom obede sa pôvodne mali zúčastniť aj rodinní príslušníci prezidenta a premiéra. Plán politici zmenili po kritike verejnosti, že nedodržiavajú prísne epidemiologické obmedzenia vyplývajúce zo systému PES, ktorý navrhla Babišova vláda.



Nariadenie vlády z 23. decembra, ktoré má zostať v platnosti do 10. januára 2021, umožňuje zdržiavať sa na verejne prístupných miestach najviac v počte dvoch osôb, pričom je potrebné zachovávať odstup najmenej dva metre, ak je to možné.



Na rozdiel od pravidelných stretnutí, kde prezident s premiérom rokujú predovšetkým o aktuálnych politických témach, novoročné obedy bývajú prevažne spoločenskou záležitosťou. Obaja politici sa však nevyhýbajú ani politickým témam.