Zeman je v stabilizovanom stave, ale domov ho tak skoro nepustia

Praha 25. marca (TASR) - Bývalý český prezident Miloš Zeman ostáva hospitalizovaný v stabilizovanom stave, ktorý sa postupne zlepšuje. Jeho prepustenie do domácej liečby sa však v najbližších dňoch neočakáva. Oznámila to v pondelok pražská Fakultná nemocnice v Motole, informuje TASR podľa portálu Novinky.cz.



"Operačné rany sa (exprezidentovi) hoja priaznivo, rehabilituje a pokračuje vo vertikalizácii a nácviku chôdze. Laboratórne výsledky zostávajú v dobrých parametroch," uviedla v pondelok nemocnica.



Hoci Zemanova liečba úspešne pokračuje, v nemocnici ešte nejaký čas zostane. "Prepustenie do domácej liečby v nadchádzajúcich dňoch nepredpokladáme," dodala nemocnica s tým, že o exprezidentovom stave bude opäť informovať vo štvrtok.



Zemana hospitalizovali v Motole 14. marca a v ten istý deň ho operovali pre kriticky nedostatočné prekrvenie dolnej končatiny spôsobené krvnou zrazeninou. Po operácii, v rámci ktorej mu spriechodnili cievy, bol vo vážnom, no v stabilizovanom stave. Minulý týždeň ho už preložili z jednotky intenzívnej starostlivosti na interné oddelenie nemocnice.



Český exprezident je z dôvodu neuropatie dolných končatín dlhodobo pripútaný na invalidný vozík. Trpí tiež cukrovkou. Vo vážnom stave ho hospitalizovali už v októbri 2021, keď bol ešte prezidentom. V nemocnici vtedy strávil niekoľko týždňov.