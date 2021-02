Zeman pre CNN Prima News potvrdil možnú výmenu ministra zdravotníctva

Praha 28. februára (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v nedeľu povedal, že je pripravený vymenovať nového ministra zdravotníctva a čaká len na to, kým to definitívne navrhne premiér Andrej Babiš. Informovala o tom televízia CNN Prima News.



Zeman v nedeľňajšej relácii Partie na CNN Prima News potvrdil informácie o možných zmenách vo vláde.



Premiér Babiš však v piatok podľa tejto televízie médiám tvrdil, že výmena ministrov sa nechystá.



Prezident Zeman je podľa svojich slov pripravený vymenovať za ministra zdravotníctva poslanca Jiřího Běhounka, ktorý by v tejto funkcii nahradil Jana Blatného. Tomáša Petříčka by zase na poste ministra zahraničných vecí nahradil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Miloslav Stašek.



Zeman je podľa svojich slov premiérovi Babišovi pripravený vyhovieť v prípade, ak premiér zmeny navrhne.



Súčasný minister zdravotníctva Blatný je podľa Zemana už "veľmi unavený a rezignovaný". Prezident takisto ocenil prácu, ktorú Blatný ako minister odvádza.