Zeman v prejave vyzdvihol zásluhy vyznamenaných osobností

Praha 28. októbra (TASR) – Český prezident Miloš Zeman predniesol v stredu pri príležitosti 102. výročia vzniku Československa televízny prejav. Vyznamenaným, ktorých počas neho vyzdvihol, sa ospravedlnil, že pre sprísnenie opatrení musel slávnostné odovzdanie vyznamenaní na Pražskom hrade odložiť o rok.



„Myslím si, že zmyslom tohto štátneho sviatku je oslava diela tých, ktorí sú vyznamenaní," povedal prezident vo svojom prejave pri príležitosti štátneho sviatku, ktorý odvysielala televízia CNN Prima News.



„Dejiny sú tvorené skutočne ľuďmi, ktorí v živote niečo dokázali. Zasadili strom, postavili dom alebo splodili dieťa. A nie sú to len desiatky vyznamenaných na Pražskom hrade, vo Vladislavskej sále. Sú to tisíce, desaťtisíce, státisíce, milióny ľudí, ktorí svojím spôsobom majú za sebou úctyhodnú životnú dráhu a môžu sa ohliadnuť za seba a vidieť, že táto dráha bola úspešná," povedal prezident.



Zároveň vyjadril prianie, aby štátny sviatok 28. október bol sviatkom národnej hrdosti, ktorá je vytváraná

„všetkými, ktorí pomáhajú nášmu národu k lepšiemu životu. Prajme si, aby to bol sviatok nás všetkých," uviedol a vyzval, aby ľudia nevenovali pozornosť tým, ktorí prácu úspešných ľudí špinia.



Zeman takisto pripomenul svoj nedávny prejav, keď občanov vyzval na dodržiavanie opatrení zavedených proti šíreniu koronvírusu a apeloval na pokutovanie tých, ktorí ich nedodržiavajú.



Zároveň vyjadril ľútosť, že sa slávnostné odovzdávanie vyznamenaní na Pražskom hrade tento rok pre koronavírusovú pandémiu neuskutoční.



Zoznam laureátov zverejnil Pražský hrad večer na svojich oficiálnych webových stránkach. Zeman štátne vyznamenania udelil 38 osobnostiam. Podľa očakávania najvyššie štátne vyznamenanie Rad bieleho leva in memoriam udelil zosnulému spevákovi Karlovi Gottovi. Medzi ocenenými sú aj končiaci český minister zdravotníctva Roman Prymula či zosnulý herec Karel Fiala.