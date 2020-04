Prezident Česka Zeman vypísal na 2. a 3. októbra voľby do Senátu

Praha 9. apríla (TASR) - Voľby do jednej tretiny českého Senátu (hornej komory parlamentu) sa budú konať 2. a 3. októbra. Oznámil to vo štvrtok český prezident Miloš Zeman.



"Prezident republiky Miloš Zeman stanovil dni konania volieb na piatok 2. októbra a sobotu 3. októbra 2020," píše sa v tlačovej správe, ktorú portálu Novinky.cz zaslal Zemanov hovorca Jiří Ovčáček. Termín ešte musí podpisom potvrdiť premiér Andrej Babiš.



Voľby do Senátu sa konajú každé dva roky. Vždy je však v jednom termíne volená len tretina senátorov. Dohromady sedí v hornej komore českého parlamentu 81 senátorov, ktorí sú volení v rovnakom počte volebných obvodov. V októbri ich tak občania budú voliť iba 27.



Voliť senátorov budú napríklad v okresoch Brno-mesto, Plzeň-mesto, Zlín, Hradec Králové, Praha 1, 5 a 9 či Olomouc. Senátori majú mandát na šesť rokov.



Kandidát na senátora musí mať viac ako 40 rokov a aby bol zvolený, musí vo svojom okrese získať viac ako 50 percent hlasov voličov. Ak sa mu to nepodarí koná sa druhé kolo, kde sa občania rozhodujú už len medzi dvoma kandidátmi.



Predsedom Senátu je od februára Miloš Vystrčil. Do tejto funkcie bol zvolený po tom, ako bývalý predseda Jaroslav Kubera v januári zomrel. Kubera bol zvolený za okres Teplice, pričom doplňujúce voľby na jeho miesto by sa mali konať ešte na konci júna, pripomínajú Novinky.cz.



Súbežne s voľbami do Senátu budú v ČR prebiehať aj voľby do krajských zastupiteľstiev. Tie sa konajú každé štyri roky, a to v 13 krajoch okrem Prahy. Kandidovať do nich môžu len politické strany, hnutia a koalície, pričom na zisk mandátu musia prekonať, rovnako ako vo voľbách do Poslaneckej snemovne, päťpercentnú hranicu.



Vypísanie volieb v ČR komentovala aj agentúra DPA. Tá napísala, že Česko a taktiež Litva sa rozhodli vo štvrtok stanoviť termín volieb na október, a to aj napriek neistote, akú vyvoláva aktuálna pandémia nového koronavírusu.



V Litve ide o parlamentné voľby, ktorých termín vo štvrtok stanovil na 11. októbra prezident Gitanas Nauséda, informuje litovský verejnoprávny rozhlas a televízia (LRT). Nauséda pripustil, že predvolebná kampaň bude v súvislosti s aktuálnymi prísnymi obmedzeniami prebiehať netradične. O mandátoch v 141-člennom litovskom parlamente (Seimas) bude môcť rozhodnúť približne 2,5 milióna oprávnených litovských voličov.