Zemanova manželka vystúpila s prejavom na 80. výročie vyhladenia Lidíc

Kladno 10. júna (TASR) - V stredočeskom meste Kladno sa v piatok ráno začala séria pietnych podujatí k 80. výročiu vyhladenia obce Lidice počas druhej svetovej vojny. Zúčastnila sa na nich prezidentova manželka Ivana Zemanová, ktorá vystúpila s prejavom. Prezident Miloš Zeman sa na spomienke nezúčastnil z časových dôvodov. TASR informáciu prebrala zo serveru Seznam Zprávy.



Pred ôsmou hodinou ráno dorazila manželka českého prezidenta pred kladnianske gymnázium. Na pietnom mieste v budove položila červenú ružu, vonku potom veniec s nápisom "Zemanovci". V krátkom prejave sa poďakovala za možnosť uctiť si pamiatku obetí lidickej tragédie.



"Chcela by som vyjadriť obdiv a úctu preživším a ich blízkym za to, ako sa vyrovnali so svojimi spomienkami, ktoré sú určite bolestné a celoživotné," povedala v prejave Zemanová.



Prezidentova manželka verejne vystupuje len sporadicky. Naposledy hovorila pred novinármi v októbri 2021, keď bol Zeman hospitalizovaný.



Riaditeľ Pamätníka Lidice Eduard Stehlík v prejave pripomenul aktuálnu situáciu na Ukrajine: "Dlhé desaťročia sme v súvislosti s Lidicami hovorili o tom, že si ich pamiatku pripomíname práve preto, aby sa nič podobné neopakovalo. A zrazu sa to opakuje, len niekoľko stoviek kilometrov od nás a v rozmeroch ešte väčších, než aké poznáme z Lidíc," vyhlásil.



Na pietnom podujatí na kladnianskom gymnáziu sa zúčastnila aj ministerka pre vedu, výskum a inovácie Helena Langšádlová či hejtmanka Stredočeského kraja Petra Pecková.



Spomienky začínajú v Kladne, pretože práve tu strávili lidické ženy a deti v roku 1942 posledné dni spoločného života. Ženy následne odviezli do koncentračného tábora v Nemecku a väčšina detí zomrela na otravu výfukovými plynmi v špeciálne upravených autách nemeckých nacistov.



Séria pietnych akcií vyvrcholí v nedeľu 12. júna na miestach, kde Lidice v tom čase ležali. Nacisti tam 10. júna 1942 zastrelili 173 mužov.