Zemanove práva v nemocnici nikto neporušuje, zhodnotil ombudsman

Praha 25. októbra (TASR) – Práva hospitalizovaného českého prezident Miloša Zemana nie sú porušované, povedal v pondelok verejný ochranca práv Stanislav Křeček po návšteve hlavy štátu v nemocnici. Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz.



„Presvedčil som sa, že prezidentovi je, samozrejme, poskytovaná všetka lekárska starostlivosť, ktorú nevyhnutne potrebuje. A môžem povedať, že podľa mojej skúsenosti v tejto chvíli nie je prezident nijako obmedzený vo svojich právach, v prijímaní návštev a v komunikácii s nimi," uviedol ombudsman v tlačovej správe.



„Prial by som si, aby bola zachovaná dôstojnosť osoby prezidenta a jeho úradu a súčasne vytvorený mechanizmus, ktorý by umožňoval potrebnú správu štátu," dodal.



Křeček tiež vyzval ústavných činiteľov, aby viedli „racionálnu, dôstojnú a vecnú diskusiu", ktorá by podľa neho prispela k ústavnému riešeniu situácie okolo zdravotného stavu prezidenta republiky.



Zeman je v Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) hospitalizovaný od 10. októbra, keď bol do nemocnice prevezený v zjavne bezvládnom stave zo zámku v Lánoch. Podľa jeho ošetrujúceho lekára a riaditeľa ÚVN Miroslava Zavorala sú príčinou hospitalizácie komplikácie, ktoré sprevádzajú Zemanove chronické zdravotné ťažkosti.



Hlavu štátu v nemocnici navštívil predseda Snemovne Radek Vondráček, čo vyvolalo rozporuplné reakcie, pripomína iDNES. Zúčastnení sa navyše nedokážu zhodnúť na tom, kto Vondráčka k prezidentovi odprevadil. Nemocnica sa následne dištancovala od slov predsedu Snemovne, podľa ktorého je Zeman schopný vykonávať úrad hlavy štátu.



Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil v pondelok na základe nemocničnej správy oznámil, že Zeman nie je schopný vykonávať svoju funkciu.