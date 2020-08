Zemanovi popriali skoré uzdravenie Putin, Vučič aj Sísí

Praha 27. augusta (TASR) – Zdravotný stav českého prezidenta Miloša Zemana je po operácii zlomenej ruky dobrý. Najvyšší predstaviteľ štátu sa cíti veľmi dobre a neuvažuje, že by pre túto indispozíciu zmenila naplánovaný program.



Vo štvrtok to oznámil hovorca Hradu Jiří Ovčáček, ktorý verejnosť zoznámil aj s výpočtom politikov, ktorí Zemanovi zaželali skoré uzdravenie, informoval spravodajský server Novinky.cz.



„Pán prezident sa cíti veľmi dobre, rekonvalescencia prebieha podľa očakávania bez problémov, nenastala žiadna komplikácia. Prvé krvné testy ukázali, že celkový zdravotný stav je veľmi dobrý," skonštatoval Ovčáček na sociálnej sieti Twitter.



Hovorca dodal, že Zeman neuvažuje o zmene programu, čo naznačuje, že by prezident mohol na budúci týždeň odcestovať na trojdňovú návštevu Juhomoravského kraja.



Do Talianska, ktorého návštevu Hrad dlhodobo plánoval a avizoval, však Zeman neodíde. Podľa šéfa zahraničného odboru Hradu Rudolfa Jindráka je dôvodom koronavírusová pandémia, ktorá neumožnila septembrovú cestu uskutočniť v pôvodne uvažovanom rozsahu. Nezodpovedala by tak podľa neho svojmu významu.



Ovčáček takisto pripomenul, že uzdravenie poprial Zemanovi po jeho úraze celý rad politikov. Okrem slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej dostal želanie skorého uzdravenia aj od ruského prezidenta Vladimira Putina.



Pridali sa aj prezident Izraela Reuven Rivlin, nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier, taliansky prezident Sergio Mattarello, slovinský prezident Borut Pahor, srbský prezident Aleksandar Vučič a egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí.



Zeman v utorok večer utrpel pád, zlomil si pravú ruku a museli ho operovať. Lekári mu do ruky implantovali titánový klin.