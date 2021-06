Žena postrelená v Prahe zomrela, muža hľadajú stovky policajtov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 29. júna (TASR) - Žena, ktorú v Prahe v utorok dopoludnia postrelil útočník, podľahla popoludní v nemocnici vážnym zraneniam. Úrad práce potvrdil, že išlo o jeho zamestnankyňu. Podľa polície by strelcom mohol byť hľadaný Jiří Dvořák, podozrivý z napadnutia inej ženy, na ktorú zaútočil leptavou látkou, píše spravodajský portál iDNES.cz.Muža podozrivého z trestného činu vraždy policajti po pátracej operácii, do ktorej bol nasadený aj vrtuľník a príslušníci Útvaru rýchleho nasadenia, zadržali v centre Prahy. Kriminalisti predtým varovali, že je ozbrojený a môže byť nebezpečný.Podľa hovorkyne pražskej záchrannej služby Jany Poštovej sa obeťou utorkového útoku, ku ktorému došlo na Bělehradskej ulici, stala žena vo veku zhruba 50 rokov.Do príchodu záchranárov ju resuscitovali svedkovia na mieste činu. Zranenú ženú previezli do Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady, kde však vážnym zraneniam podľahla." uviedla pre iDNES.cz tesne po incidente hovorkyňa úradu práce Kateřina Beránková.Česká ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová uviedla, že streľba na úrade práce v Prahe 2 je veľkým nešťastím. "" dodala.