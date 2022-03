ČR žiada od EÚ modulárne základne na ubytovanie ukrajinských utečencov

Praha 12. marca (TASR) - Česko už takmer vyčerpalo kapacity ubytovania pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Žiada preto Európsku úniu o pomoc s ubytovaním pre 50.000 utečencov. S tým by mohlo pomôcť 25 modulárnych základní, o ktoré Česko žiada, uviedol v sobotu český minister vnútra Vít Rakušan. Podľa generálneho riaditeľstva hasičov Česko už naďalej nemôže byť cieľovou krajinou.



"Žiadosť predpokladá zabezpečenie až 25 humanitárnych základní po 2000 utečencoch," uviedol Rakušan. Modulárne ubytovanie by štát použil hneď, ako dôjdu kapacity v telocvičniach a kamenných budovách, dodal. Podľa jeho odhadov sa Česko dostane na hranu svojich možností o dva až tri týždne, píšu webové Novinky.cz.



"Kapacity štátu sú vyčerpané. Je tu snaha zohnať ďalšie ubytovanie, ale pomaly sa dostávame do stavu, kedy zvládneme utečencom zaistiť iba núdzové prístrešie - prežitie v núdzových podmienkach. Ľudia budú musieť byť sústreďovaní do telocviční, hál a podobne, a ich ubytovanie nebude komfortné," uviedla hovorkyňa generálneho riaditeľstva hasičov Pavla Jakoubková.



Pokiaľ sa aj haly a telocvične vyčerpajú, budú musieť podľa nej byť postavené stanové mestečká či mestečká z buniek.



Od začiatku vojny do piatkovej polnoci sa v Česku zaregistrovalo 102.000 utečencov, z toho tretina v Prahe. Podľa Jakoubkovej je však na území Česka reálne až 200.000 ukrajinských utečencov. Do republiky v uplynulých dňoch prichádzajú desaťtisíce žien a detí. Krajina je podľa Rakušana schopná poskytnúť ubytovanie pre zhruba 250.000 ľudí.