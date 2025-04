ČR získala financie na muničnú iniciatívu pre Ukrajinu

Praha/Brusel 3. apríla (TASR) - Česko na svoju muničnú iniciatívu, v rámci ktorej vo svete zháňa muníciu pre Ukrajinu, získalo ďalšie financie od Kanady, Nórska, Dánska a Holandska. Pred rokovaním ministrov zahraničných vecí krajín NATO v Bruseli to povedal šéf českej diplomacie Jan Lipavský. Tieto prostriedky podľa jeho slov umožnia pokračovať v dodávkach až do septembra, informuje spravodajkyňa TASR.



„Podarilo sa nám zaistiť nové finančné zdroje od Kanady, Nórska, Dánska a Holandska. Takže dnes tie dodávky môžu prúdiť až do septembra, to je významný posun. Sme týmto partnerom veľmi vďační,“ povedal Lipavský.



Iniciatívu minister považuje za dôležitú. Podľa jeho slov sa vďaka dodávkam z nej znížila prevaha Ruska na bojisku v delostreleckej munícii o 500 percent. „Bolo to 1:10, dnes je to 1:2. Minulý rok sme dodali 1,5 milióna kusov munície, z toho 0,5 milióna práve tej munície veľkého kalibru – 155 a 152 milimetrov,“ spresnil Lipavský a podotkol, že ČR je za túto snahu oceňovaná na medzinárodných fórach.



Český premiér Petr Fiala minulý týždeň po skončení summitu tzv. koalície ochotných v Paríži povedal, že ČR môže tento rok Ukrajine garantovať dodávky minimálne toľkých kusov munície ako minulý rok.











