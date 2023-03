ČR získala z nadmerných príjmov takmer 6 mld.Kč od výrobcov elektriny

Praha 5. marca (TASR) - Výrobcovia elektrickej energie v Českej republike vyplatili štátu za december a január v rámci odvodu z nadmerných príjmov takmer 6 miliárd českých korún (Kč). V príjmoch štátneho rozpočtu sa táto čiastka prejaví tento mesiac. Informoval o tom server novinky.cz.



"Na účty finančnej správy, ktorá pre Energetický regulačný úrad ako konečného príjemcu zabezpečuje správu odvodov z nadmerných príjmov, bolo k 2. marcu odvedených 5,7 miliardy Kč (242,47 milióna eur). Do príjmov štátneho rozpočtu bude odvod započítaný v marci," povedal pre Právo hovorca ministerstva financií Tomáš Weiss.



Na celkovú pomoc ľuďom s drahými energiami (teda okrem iného na zastropovanie cien elektriny a plynu), na ktorú majú výnosy z odvodov z nadmerných príjmov a dane z neočakávaných ziskov ísť, dal podľa údajov ministerstva financií štát vo februári 16,1 miliardy Kč. Podľa ministra financií Zbyňka Stanjuru to však nakoniec zafunguje tak, že mimoriadne odvody a daň z neočakávaných ziskov (tzv. windfall tax) stoja v princípe proti kompenzáciám súvisiacim so zastropovaním cien. To znamená, že koľko štát mimoriadne vyberie, toľko zhruba aj zaplatí.



"Obchodníkom s energiami sme za január zaplatili prvú zálohu 8,3 miliardy Kč, ale múdrejší budeme až po 1. kvartáli, keď budeme mať reálnejšie čísla," povedal pre Právo Stanjura.



Česká vláda chce na odvodoch z nadmerných príjmov vybrať tento rok celkovo 80 miliárd Kč. Ceny elektriny však v posledných týždňoch klesajú, čo sa prejavilo aj v cenníkoch viacerých dodávateľov. Tí znížili ceny pod strop stanovený na tento rok vládou. Dá sa tak predpokladať, že zlacňujú aj výrobcovia elektriny, a tak by ich odvody štátu mohli byť nakoniec nižšie.