Životné a existenčné minimum v Česku sa od júla zrejme opäť zvýši

Praha 20. júna (TASR) - Česká vláda chce od júla 2022 opätovne zvýšiť životné a existenčné minimum, tentokrát o osem až desať percent. Potvrdil to minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka (KDÚ-ČSL). Znamená to, že nárok na takzvané pôrodné, prídavky na deti či príspevok na bývanie budú mať ďalšie tisíce ľudí. TASR informáciu prevzala z webu Českej televízie.



Životné minimum by sa mohlo zo súčasných 4250 korún dostať na takmer 4700 korún a existenčné minimum by mohlo presiahnuť 3000 korún. Vláda Petra Fialu obe minimá už zvyšovala, a to v apríli 2022 o desať percent.



"Chceme a musíme kompenzovať nárast životných nákladov tým, ktorí si nevedia pomôcť sami," myslí si podpredseda Poslaneckej snemovne Jan Skopeček (ODS). Súhlasí s ním aj predsedníčka snemovne Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), podľa ktorej je dôležité adresne pomáhať ľuďom v núdzi. "K tomu presne slúži to zvýšenie dávok, ktoré je naviazané na existenčné a životné minimum," uviedla Pekarová Adamová.



"Zvýšenie existenčného a životného minima je rozhodne namieste. Dôvodom je rastúca inflácia a ten trend bude pravdepodobne ďalej pokračovať," vyjadrila sa k návrhu ministra práce podpredsedníčka Poslaneckej snemovne Věra Kovářová (STAN).



Zvýšenie príspevku podporuje aj opozícia. "Vplýva to na osem typov sociálnych dávok, tak je nevyhnutné to práve pre týchto najnúdznejších zdvihnúť," reagovala predsedníčka poslaneckého klubu ANO a bývalá ministerka financií Alena Schillerová.



Návrh na zvýšenie predstaví minister práce koaličným partnerom tento týždeň. Podľa doterajších vyjadrení politikov by mal prejsť bez väčších problémov.