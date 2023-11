ČR zmrazila všetok štátny majetok Ruska okrem diplomatických objektov

Praha 15. novembra (TASR) - Česko zaradilo na svoj vnútroštátny sankčný zoznam podnik pre správu ruského majetku v zahraničí, ktorý v Česku spravuje mnoho nehnuteľností. Zmrazilo tak všetok ruský štátny majetok v ČR, ktorý tento podnik spravuje, s výnimkou diplomatických objektov podliehajúcich ochrane. V stredu to po rokovaní vlády oznámil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na môj návrh dnes vláda schválila zmrazenie ruského štátneho majetku v Česku. Komerčné aktivity, z ktorých Rusko financuje vraždenie Ukrajincov, tu končia," napísal Lipavský na sociálnej sieti X. Na tlačovej konferencii vysvetlil, že Podnik pre správu majetku v zahraničí Kancelárie prezidenta Ruskej federácie je právnickou osobou, z ktorej príjmov je priamo financovaný ruský režim.



Podnik spravuje mnoho nehnuteľností najmä v Prahe a v Karlových Varoch. "Komerčné aktivity tohto podniku vrátane rôznych prenájmov sú od tejto chvíle nelegálne a obchádzanie a porušovanie týchto sankcií je rovnako nelegálne. Zápisom na sankčný zoznam dochádza k zmrazeniu všetkého majetku, ktorý tento subjekt v ČR vlastní či iným spôsobom ovláda," dodal šéf českej diplomacie.



Ľudia, ktorí v budovách napríklad žijú alebo v nich prevádzkujú podnikateľskú činnosť, majú naďalej platiť nájomné. Rusko však s ním nebude môcť nakladať. "Majetok nebude možné previesť ani predať. Bankové účty, na ktoré chodí nájomné za tieto nehnuteľnosti, nebude smieť Rusko nijako využívať," napísal na sociálnej sieti X premiér Petr Fiala, ktorý sa na rokovaní vlády pre chorobu osobne nezúčastnil.



Lipavský zdôraznil, že opatrenie sa nebude vzťahovať na miesta diplomatickej misie. Ide o štyri objekty z celkového počtu nehnuteľností, ktoré Rusko v ČR vlastní. Česko tiež podľa Lipavského navrhne, aby bol podnik zapísaný aj na sankčný zoznam EÚ. "Ak by sa to v Európe podarilo presadiť, bol by to veľký úspech, pretože to bude platiť v ďalších krajinách EÚ," uviedol minister.



Podľa neho na tomto kroku ministerstvo zahraničných vecí ČR pracovalo takmer rok. Na českom sankčnom zozname je aktuálne sedem fyzických či právnických osôb z Ruska.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)