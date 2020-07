Zomrel známy český herec, spisovateľ, maliar a ilustrátor M. Nesvadba

Praha 22. júla (TASR) - Český herec, spisovateľ, maliar a ilustrátor Miloš Nesvadba zomrel vo veku 95 rokov. Informovala o tom v stredu spravodajská televízia ČT24.



Pre spravodajský portál iDNES.cz Nesvadbovo úmrtie potvrdil jeho syn Michal Nesvadba s tým, že otec bol do poslednej chvíle s rodinou.



Miloš Nesvadba sa narodil 17. apríla 1925 v Prahe. Po maturite na reálnom gymnáziu sa prihlásil na Štátne konzervatórium v Prahe. Zo školy však musel v dôsledku vypuknutia druhej svetovej vojny odísť a po vojne sa do nej už nevrátil. Ako herec začínal v Súbore mladých Jindřicha Honzla (neskôr Štúdiá Národného divadla). V roku 1948 dostal angažmán v činohre Národného divadla, kde stvárnil desiatky väčšinou komických úloh.



Na filmovom plátne sa objavil vo viac ako 30 filmoch, väčšinou v menších úlohách, pričom najviac filmov nakrútil v 50. rokoch. Neskôr sa na filmovom plátne objavoval menej často. Debutoval v historickej komédii Miroslava Cikána Alena v roku 1947. Slávnu úlohu princa z Krajiny zachádzajúceho slnka si zahral v rozprávke Bořivoja Zemana Pyšná princezná (1952). Príležitostne sa objavoval aj v televíznych seriáloch a TV inscenáciách. Veľkú obľubu si získal svojimi hereckými a maliarskymi výstupmi v programoch pre deti.



Okrem herectva bol Nesvadba od mladosti nezvyčajne výtvarne nadaný, vďaka čomu sa preslávil ako kreslič karikaturista a ilustrátor kníh, z ktorých niektoré sám napísal. Kreslil do novín a časopisov, ako výtvarník bol pri zrode humoristického časopisu Dikobraz. Svoju prácu zasvätil najmä deťom a jeho meno bolo úzko spojené s detskými časopismi Mateřídouška a Sluníčko, v ktorých často publikoval svoje kresby a literárne diela.